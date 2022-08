Hiába kapott mentőcsomagot, megint a fizetésképtelenség határán a német állami gázcég

Az Uniper Energy Storage földgáztározója a dél-németországi Bierwangban 2022. június 10-én. Fotó: Europress / AFP

12,3 milliárd eurós veszteséget jelentett be az idei év első hat hónapjára vonatkozóan az Uniper, Németország egyik legnagyobb energetikai cége, amely egyben azt is közölte, hogy az orosz gázszállítások visszaesése miatt újra közel került a fizetésképtelenséghez – írja a Reuters.

Németország legnagyobb orosz gázimportőre a múlt hónapban 15 milliárd eurós kormányzati mentőcsomagot kapott, és a probléma nagyságát mutatja, hogy ennek ellenére is akkora veszteséget könyvelt el, amekkorát még soha nem produkált korábban német vállalat.

Az Uniper hónapok óta jelentős szerepet játszik Németország gázellátásának stabilizálásában az Oroszországból érkező gázszállítások visszaesése miatt keletkezett milliárdos veszteségek árán

– mondta Klaus-Dieter Maubach vezérigazgató a cég pénzügyi eredményeit részletező nyilatkozatában.

Az Uniper már az Északi Áramlat 1 letekerése előtt is csak a szokásos gázmennyiség 40 százalékát kapta meg Oroszországból, és azt is a normálisnál jóval magasabb árakon. Miután az áremelkedést nem háríthatta át a fogyasztókra, júliusban állami pénzen kellett megmenteni a vállalatot. A helyzet azóta még rosszabbodott is, hiszen az orosz állam tulajdonában álló Gazprom 20 százalékra csavarta le a gázszállítást, arra hivatkozva, hogy a nyugati szankciók miatt nem veheti át a szokásos kanadai karbantartás után a gázvezeték turbináját.

A német kormány hétfőn jelentette be, hogy többek között az Uniper gazdasági helyzetének javítása érdekében engedélyezik, hogy a gázszolgáltatók megnövekedett költségeik 90 százalékát október 1-től a fogyasztókra hárítsák. A német kormány emellett azzal igyekszik spórolni a gázfogyasztáson, hogy télen 19 fokban maximalizálnák az állami cégeknél az irodai hőmérsékletet, és ugyanezt ajánlják a magánszektor cégeinek is.

Az Uniper az idei év végén várható eredményére vonatkozóan nem közölt előrejelzést a kiszámíthatatlan üzleti környezetre hivatkozva, de 2023-ban már a veszteség csökkenésére számítanak. A cég közleménye szerint ha más üzletágaik nyeresége nem ellensúlyozza megfelelő mértékben a veszteségeiket, a német kormány készen áll arra, hogy további mentőcsomagot nyújtson a vállalatnak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz elszálló lakossági energiaárak miatt visszavonulót fújt még a német kormány isTöbb nyugat-európai országban is a zöld átállás finanszírozása érdekében kivetett adók jelentős csökkentésével vagy eltörlésével reagáltak az energiakrízisre.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz orosz gáz hiánya lehet az utolsó szög a német gazdasági modell koporsójábaA német ipari modell egyik fontos pillére volt, hogy az ország évtizedek óta nyomott áron jutott orosz energiához. Ennek a jelek szerint az ukrajnai háborúval vége.

