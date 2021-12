Leegyszerűsödött a kártyás terminálok igénylése, három év alatt duplájára nőtt a számuk

Fotó: Mastercard

Ma már közel 220 ezer terminálnál lehet kártyával vagy okostelefonnal fizetni Magyarországon. Ez igen jelentős szám, főként ha azt is figyelembe vesszük, hogy a KSH adatai szerint 123 ezer kiskereskedelmi egység működik hazánkban.

Magyarország ezzel európai összehasonlításban is nagyot lépett előre: 2021 nyarán már 21,9 kereskedelmi egységekben (angol rövidítéssel POS*point of sale) elérhető fizetési terminál jutott ezer lakosra nálunk, míg az európai átlag 30,5 volt. Érdekesség, hogy nagyon eltérő az európai országok terminállal való ellátottsága: a legfejlettebb görögöknél, ott több mint hatszor több terminál jut ezer főre, mint a legelmaradottabb németeknél.

A terminálok lakosságarányos száma azonban nem feltétlenül van kapcsolatban a gazdasági fejlettséggel, sokkal inkább az egyes országok digitalizációs és innovációs készségei a meghatározóak, mint az egy fője jutó jövedelem ezen a téren.

Érdemes a digitális fizetési megoldásokat minél jobban elterjeszteni, mert ezek kis befektetés mellett is jelentős növekedési lehetőséget jelentenek az országoknak. A Nemzetközi Valutalap egy tanulmánya 52 fejlődő országot vizsgált 2011 és 2018 között, és arra jutott, hogy ahol a digitális fizetési megoldásokban előrébb jártak, ott gyorsabb volt a gazdasági növekedés, 2,2 százalékkal. A Mastercard 2020-as tanulmányának eredményei szerint a globális GDP 3,2 százalékára tehető a készpénz használatának többletköltsége, ami a digitális fizetési megoldások elterjedésével csökkenthető lenne.

A kormányoknak fontos szerepe van a digitális fizetési megoldások elterjesztésében. Magyarországon 2021. január 1-je óta kötelező az online kasszát használó kereskedőknek, tehát szinte minden boltnak elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítani. Ezt nemcsak kártyás terminálokkal lehet teljesíteni, hanem azonnali utalások elfogadásával is, de messze a kártyás vásárlást keresik a leginkább a vásárlók.

A törvényi változások mellett a koronavírus-járványnak is fontos hatása volt a fizetési szokásainkra. Az MNB tanulmányából látható, hogy az elmúlt két évben nagyon jelentős változás zajlott le: 2019 első negyedévében még csak 17 százalékos volt a vásárlásoknál a kártyás fizetések aránya a kifizetett összeg arányában, ám ez alig két év alatt, 2020. negyedik negyedévére 40 százalékot növekedve, 24 százalékra nőtt. Így ma már

minden negyedik forintot a boltokban kártyás fizetéssel költik el a vásárlók Magyarországon.

A koronavírus-járvány miatt az emberek egyre többet vásároltak online, ahol sokkal általánosabb a kártyás fizetés, mint a készpénzes. Ma már a legtöbb futárcégnél átvételkor is lehet kártyával fizetni, így a webáruházaknál már főként digitálisan fizetnek a vásárlók. Emellett a kártyák további előnye is fontos volt: érintés nélkül lehetett a boltokban fizetni.

A kártyájukat pedig egyre kevésbé használják a magyarok készpénz felvételére, és egyre több pénzt költenek el vásárlással. 2018 elején még csak az összes belföldi kártyás költés 40 százaléka volt vásárlás, 2021. második negyedévében azonban már 52 százalék felett járt ez az arány.

A kiskereskedelmi forgalom egyre nagyobb részét teszik ki a kártyás vásárlások, és gyorsan nőtt az arányuk az elmúlt években. Igaz, pontosan nem tudjuk, hogy a kártyás vásárlásoknak mekkora részét fordították a kiskereskedelmi forgalomra, hiszen akár rezsit is lehet kártyával fizetni, vagy éppen az adónkat is megfizethetjük vele, de a fejlődést ez a mutató is jól jelzi.

A pandémia idején előtérbe kerültek a készpénzmentes fizetési megoldások; a fogyasztók 62 százaléka mondta azt, hogy gyakrabban fizetett bankkártyával mint korábban. 17 százalék volt azok aránya, akik korábban kizárólag készpénzzel fizettek, de most már a kártyát is használják. Ebben nagy szerepe volt, hogy a Covid megjelenésekor 5 ezer forintról 15 ezer forintra növekedett a PIN-kód megadása nélküli fizetések értékhatára. Míg 2020 első negyedévében a kártyás vásárlások 68 százaléka történt PIN-kód megadása nélkül, 2020 utolsó negyedévére már 91 százaléka.

Az elmúlt években a digitális fizetés növekedése az országban egyenlegesen zajlott le az MNB elemzése szerint. Ebben kiemelt szerepe lehetett a Mastercard Doppio programjának: közel 100 ezer terminált tudtak kihelyezni 2019 óta, aminek nagy szerepe volt abban, hogy a főváros és vonzáskörzete mellett az egész országban szinte minden üzletben elérhetők a terminálok a készpénzmentes fizetéshez.

A 100 ezer darab már csak azért is nagyon jelentős szám, mert ez azt jelenti, hogy közel minden második bankkártyás terminál a Mastercard Doppio programjának segítségével került a kereskedőkhöz. A növekedés pedig folyamatos: a júniusi adatok alapján még 21,9 POS terminál jutott ezer főre, mára ez 25,7-nál jár. A növekedés 2019 év elejéhez képest igazán látványos, akkor még csak 17 terminál jutott itthon ezer főre.

A Doppio azért is lehetett sikeres, mert nagyon egyszerű a bevezetése. Összesen 32 elfogadó pénzintézet csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez a kereskedőknek azért fontos, mert így gyorsan és egyszerűen jutnak hozzá a kártyás fizetések összegéhez. Úgy tudnak a terminál használatába belekezdeni, hogy eközben nem változnak a banki kapcsolataik.

A rendszer használata könnyen megtanulható, és a pandémia idején nagy segítséget jelentett, hogy digitális oktatási anyagok álltak rendelkezésre, nem volt szükség a személyes jelenlétre sem. Összesen tíz különböző oktatási anyagot készítettek a program keretében. Az igénylési rendszert is egyszerűsítették, semmilyen papírra nincs már szükség, ez is teljesen digitálisan zajlik. A kereskedőknek már nem kell heteket várni a készülékekre, az igénylés után néhány nappal át tudják azokat adni.

Technológiai innovációra is szükség volt, összesen tíz különböző POS terminált vezettek be. A kereskedelmi egységeknek nagyon eltérők az igényeik: van ahol a gyorsaság, máshol a megbízhatóság a fontos. A mikrovállalkozásoknak pedig az a lényeges, hogy ne legyenek magasak az állandó költségek. Egy ételfutárnak vagy egy szerelőnek pedig az a fontos, hogy kis helyen elférjen, és könnyű legyen a terminál.

Már egy éve elérhető a Fizetési Pont SoftPos, ami egy Android alkalmazás. Az NFC-képes okostelefonokkal így érintésmentesen tudnak a kereskedők fizetéseket fogadni, tulajdonképpen online kasszaként funkcionál a kereskedő telefonja. A vevők között is egyre nagyobb az igény az okostelefonos fizetésre, ma már ugyanúgy tudnak fizetni a telefonjukkal és kártyájukkal is, hiszen a legtöbb POS terminál az országban elfogadja az érintésmentes kártyák mellett a telefonon tárolt kártyákat is.

Az okostelefonok mellett egyre több eszköz tehető képessé a digitális fizetésre, az okosórák vagy bármilyen más okoseszközök is pénztárcává válhatnak. Az ilyen eszközök terjedése pedig a jövőben elvezethet oda, hogy teljesen átalakul a fizetés folyamata. Már Budapesten is létezik egy olyan bolt, ahol nincs szükség kasszázásra, és a jövőben egyre több kereskedelmi egységben terjedhet el az applikáció alapú automatizált fizetés, ami a vásárlóknak időt, a kereskedőknek pedig költséget takaríthat meg.

