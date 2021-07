Néhány egyszerű és akár ingyenes alkalmazással nagyot léphetnek előre a kisvállalkozások a digitalizációban és a növekedésben

Fotó: MTI/Mónus Márton

A hazai gazdaság régi kihívása, hogy a kisvállalkozások fejlődése nem tud lépést tartani a nemzetközi piacokon működő globális nagyvállalatok bővülésével. A Mastercard globális fizetéstechnológiai szolgáltatóként a hazai vállalkozások fejlődését is elő szeretné mozdítani, és ehhez olyan, a nemzetközi piacokon is hatékony digitalizációs megoldásokat gyűjtött össze, amelyek bizonyítottan működnek a hazai viszonyok között is.

Egy 50 pontból álló Digitális Kisokost állítottak össze a BrainBar szakértőivel közösen, öt témakör szerint rendezve a digitalizációs lépéseket:

Az első tizenhárom tipp minden vállalkozásnak szól. Ennek része, hogy milyen alkalmazással lehet egyszerűen és olcsón honlapot készíteni, milyen digitális készletnyilvántartási eszközök érhetők el, vagy hogy éppen hogyan lehet egyszerűen elektronikusan számlázni. De ugyanilyen fontos, hogy a cégnek legyen története, és tudja megmutatni, elmondani azt. A legtöbb kisvállalkozás ugyanis nemcsak terméket vagy szolgáltatást kínál, hanem a közelséget, az odafigyelést tudja biztosítani ügyfeleinek, ami már nagyobb vállalkozások esetén nehezebben megoldható.

Ezt követően négy szektorra gyűjtöttek össze hasznos megoldásokat: A háztartási és prémium szolgáltatási szektorban a vevői visszajelzések és vélemények követése kiemelten fontos. Ahogy ma még versenyelőny lehet az is, ha az ilyen szolgáltatásokért cserébe egyszerűen használható digitális fizetési megoldásokat is elfogadnak, ugyanis ez sok esetben hiányzik még a piacon. Márpedig a készpénzt, különösen a fiatalok, ma már egyre kevésbé hajlandók használni, így kártyás fizetési lehetőség nélkül jelentős potenciális forgalomtól eshetnek el a cégek. A digitális fizetési megoldások elfogadásának további előnye, hogy a tárcában lévő készpénz mennyisége nem korlátozza a fogyasztást, így akár többlet fogyasztást ösztönöz. Aki pedig sok lakossági ügyféllel dolgozik, annak kiemelten fontos, hogy minél több közösségi média felületen ott legyen, és aktívan használja a profiljait is. Ha itt már digitális foglalás és kommunikáció, esetleg chatbot is elérhető, akkor jelentősen egyszerűsödhet az ügyintézés, boldogabbak lehetnek a felhasználók, és több idő jut az érdemi munkára. A vendéglátásban még mindig kevéssé használják a digitális megoldásokat, pedig számos ingyenes alkalmazás érhető el például az asztalfoglalásra. Manapság például nagy segítség lehet, ha tudják a vendégek, hogy úgy indulhatnak egy étterembe, hogy biztosan lesz a teraszon helyük, vagy látják, hol lesz szükségük védettségi igazolványra. Az ételek és italok közösségi médiás promóciójának kedveznek a fényképek. Az ügyesen fotózott, jó időben posztolt ételek nagyban növelhetik a keresletet. A törzsvendégek digitális ajánlásai és értékelései pedig sokat és gyorsan lendíthetnek a bevételeken. A megmaradt készletek értékesítése a munch.hu-n keresztül arra jó példa, hogy mutathatja a vállalkozás zöld elkötelezettségét, és még a veszteségeket is csökkentheti. A kiskereskedelemben számos olyan digitális megoldás érhető el ma már egy kisvállalkozásnak is, ami néhány éve még csak a nagyvállalatok privilégiuma lehetett. Ma már egy kisebb bolt is olyan ügyfélkapcsolati rendszert tud működtetni, amivel a vásárlók digitális megrendelések esetében lépésről lépésre követhetik a logisztikai és értékesítési folyamatot, valamint könnyedén kapcsolatba tudnak lépni az ügyfélszolgálattal. A készpénzmentes fizetés pedig a koronavírus járvány miatt nem csak az online, de az üzletekben történő értékesítésnél is alapvető elvárássá kezdett válni. A szépségiparban dolgozó vállalkozásoknak fontos lehetőség a közösségi média, mivel a képek, videók megosztása nagyban segíti a fogyasztók érdeklődésének felkeltését, a bizalmuk elnyerését. Ráadásul a cégek ma már nagyon pontosan tudják célozni a környékükön élőket. Nem csak a saját üzeneteiket tudják megosztani, de azt is vizsgálhatják, milyen érdeklődésű emberek élnek a környékükön, így az igényeiknek megfelelően tudják fejleszteni a marketingjüket. Egy digitális ajándék- vagy kedvezménykártya pedig nemcsak új vevőket tud vonzani, hanem azt is segíthet megmutatni, hogy hol sikerült elérni az ügyfeleket. Az online foglalási rendszerek akár ingyenesen is elérhetők, sok vevő számára pedig ez olyan fontos, amiért hajlandók akár szolgáltatót váltani. Igazán nyerő, ha emellett még elektronikusan is lehet fizetni.

A kisvállalkozások folyamatosan fejlesztik digitális képességeiket, nem könnyű azonban azt látni, hogy hol tartanak ebben. A Mastercard éppen ezért egy kutatást végezett, hogy átfogó képet kapjon a digitalizáció hatásáról a kisvállalkozói szektorban. Míg a koronavírus járvány a magánembereknél a kártyás fizetést hozta előtérbe, a cégeknél továbbra is a banki átutalás a jellemző. A megkérdezett cégek 68 százalék elsősorban banki átutalással fizet, kártyás fizetést 16 százalékuk használ elsődlegesen. A vállalkozások 17 százaléka elsősorban készpénzt használ, aminek azonban a kezelése és a könyvelése egyaránt lassú és bonyolult

A vállalkozások bolti eladásai után a bevétel 84 százaléka már elektronikusan érkezik: a bevétel 54 százaléka bankkártyás, 30 százaléka átutalásként. Online vásárlásoknál is hasonló a digitális fizetések aránya: 82 százalék.

Magyarországon a kisvállalkozások digitalizációja azért is kiemelten fontos, mert az Európai Unió átlagához képest kisebb a gazdaságban betöltött szerepük. Az Európai Uniós kis- és középvállalkozások gazdasági szerepéről készült jelentése szerint a nem pénzügyi gazdasági szektorban csak az Egyesült Királyságban, Írországban, Lengyelországban és Romániában volt kisebb a hozzáadott értéken belüli részesedésük, mint Magyarországon. A kisvállalkozások fontosságát mutatja, hogy a foglalkoztatásban sokkal nagyobb a szerepük – ebben pedig már a hazai vállalkozások az uniós átlag fellett teljesítenek.

A magyarországi kisvállalkozások esetében a hozzáadott érték növelését nagyban segítheti a digitalizáció és az innováció. Az Európai Bizottság felmérése szerint ugyanis az egyik legalacsonyabb a hazai vállalkozások esetében az innovatív megoldások használata.

A vállalkozóknak a legnagyobb segítség ebben a gyakorlati példák megismerése lehet. A leginkább pedig az lehet motiváló, ha ismert és sikeres vállalkozók tudják megmutatni, hogyan sikerült nekik előrelépni. A Mastercard és a BrainBar együttműködésében készült podcast sorozatban vállalkozók mesélnek arról, hogyan sikerült a koronavírus-járvány okozta kihívásokat átvészelniük.

Szabi A Pék például a lezárások idején kenyérsütésre tanított online, ami elsőre akár nehezen lehet érthető, miért volt jó ötlet, hiszen ha otthon sütik a kenyeret az emberek, kevesebben vásárolnak. A jó minőségű kovászos kenyér megismertetése azonban egyrészt növeli a keresletet, másrészt olyan ismertséget hozott, hogy végül több milliós nézettséget ért el a közösségi médiában.

A pékségek között úgy tűnhet, hogy nagy a verseny, és csak az ár számít. De minden piacon meg lehet találni azt a hozzáadott értéket, azt a fejlődési lehetőséget, amivel ki lehet tűnni. Ez egy folyamatos fejlődési pálya – Szabi A Pék éppen mozgó boltot nyitott. A fejlődéshez az is fontos, hogy a cégek alapítói át tudják adni a feladataikat az alkalmazottaknak, és továbbra is a kreativitásra, innovációra koncentráljanak.

További sikeres vállalkozókkal készült beszélgetéseket lehet meghallgatni a Mastercard honlapján, többek között Wossala Rozinával, a Bestia étterem társalapítójával, Balázs Péterrel, az Ács Budapest alapítójával akinek 5 milliós nézettségű YouTube csatornája van, illetve Zólyomi Zsolt parfümőrrel.

A cikk megjelenését a Mastercard Magyarország támogatta.

