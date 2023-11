L. Simon elvesztette a hátországát egy törvény miatt, amit ő is megszavazott

Csák János kulturális miniszter a kinevezése után még szövetségesének nevezte a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) L. Simon Lászlót, most azonban a World Press Photo kiállítás elleni szélsőjobbos támadások után azonnali hatállyal kirúgta a fideszes kultúrpolitikust. L. Simon politikai kapcsolatrendszere az elmúlt években egyre inkább meggyengült, de hogy végül a Mi Hazánk párt akciójába bukjon bele, néhány napja még maga sem gondolta.

Legalábbis nyilvánosan, a Válasz Online legutóbbi klubestjén a Nemzeti Múzeum 2021-ben kinevezett főigazgatója még lényegtelennek titulálta Dúró Dóra akcióját.

A Mi Hazánkról ugyan a velük együtt fellépő Budaházy György úgy tartja, beteljesíti a Fidesz által rá szabott feladatot, mégiscsak példátlan a NER történetében, hogy egy formálisan ellenzéki párt politikai akciója végén menesszék az egyik legfontosabb magyar közintézmény vezetőjét.

A szélsőjobboldali párt korábban hasonló módon ágyazott meg a 2021-ben elfogadott új gyermekvédelmi törvénynek. Akkor az előzményt Dúró Dóra mesekönyv-darálása jelentette, ezután született meg kormánypárti kezdeményezésre a tiltás,, hogy 18 év alattiak számára olyan tartalmakat tegyenek elérhetővé, mely “a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti”.

A törvény miatt azóta az Európai Bizottság bírósági eljárást kezdeményezett, itthon azonban tavasszal elkezdték büntetni a könyvesboltokat a fóliázás hiánya miatt, a Fidesz pedig őszre újabb szigorítást ígért, mert – Orbán Viktor szavaival – „itt kell lennie Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerének”.

A gyermekvédelmi törvényt 2021-ben a Fidesz-frakció tagjaként egyébként parlamenti képviselőként L. Simon László is megszavazta, most azonban közvetve ez okozta a bukását.

A Word Press Photo ellen Dúró Dóra éppen a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva emelt panaszt, és fordult az illetékes Csák János miniszterhez amiatt, hogy a kiállítást 18 év alattiak is látogathatják, noha az szerinte kimeríti a “homoszexuális propaganda” tényállását. A kiállításon ugyanis bemutattak egy fülöp-szigeteki meleg idősotthonról, valamint egy leszbikus kenyai nő megerőszakolásának és meggyilkolásának képeit. Csák utasította is a Nemzeti Múzeumot, hogy 18 év alattiaknak ne adjanak el jegyet.

Az MNM erre kitett egy 18 év alattiakat korlátozó táblát, de a gyakorlatban különösebb nehézség nélkül ezután is bemehettek kiskorúak. A múzeum arra hivatkozott, hogy ők a látogatók együttműködésére és szabálykövetésére támaszkodnak, személyi igazolványt nem kérhetnek. L. Simon pedig pikírt megjegyzésben vissza is szúrt Dúrónak, aki már a főigazgató obszcén „verseiről” írt a hétvégén, és hogy szerinte az aberrációhoz vonzódik.

L. Simon tíz napja Erdélyből már megfogalmazott egy mérsékelten rejtjelezett üzenetet: „Magyarra lefordítva, a fenntartó hagyja békén a múzeumot, szakmailag működni. Ezt otthonra üzenem” – mondta Sepsiszentgyörgyön, ugyanakkor azt állította, hogy csak a vidéki intézmények érdekében emelt szót. “Az én kapcsolatom teljesen harmonikus a fenntartóval, mindenről szabadon dönthetek”- mondta.

Csák János végül hétfő délelőtt, egy nappal a Word Press Photo kiállítása zárása után mégis azonnali hatállyal menesztette a főigazgatót. Az indoklás szerint “az intézménytől elvárható jogkövetést elmulasztotta, azt érdemben felhívásra sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette”.

Ez L. Simont annyira váratlanul érte, hogy mint arról az eseményt moderáló Zsuppán András beszámolt, hirtelen távozott délelőtt a Nemzeti Múzeum szakmai napján tartott kerekasztal-beszélgetésről, majd az intézmény más vezetői is követték. A szélsőjobbnak való gyors odadobás azért is meglepő, mert a Fidesz máskor közmondásosan bevédi a támadott embereit – legalábbis ha külső támadásról van szó, a Mi Hazánk politikai szerepére pedig ez csak részlegesen vonatkoztatható. De L. Simon László amúgy is a Fidesz régi, egykor meghatározó kultúrpolitikusának számított, 2010-től országgyűlési képviselő, volt NKA-elnök és kulturális államtitkár, mielőtt Lázár János 2016-ban ki nem rúgta a kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkári tisztségéből.

Lázárral, aki üzleti tevékenységei miatt is támadta L. Simont, azóta is közismerten rossz a viszonya, a kormányzati kultúrpolitikában pedig egyre inkább hátraszorult – Demeter Szilárd, Vidnyánszky Attila vagy Baán László mögött a távolabbi másodvonalba.

2021-ben az utolsó pillanatban pályázta meg a Nemzeti Múzeum főigazgatói székére kiírt, visszavont és újra kiírt pályázatot, és végül muzeológiai tapasztalatok nélkül ült be a főigazgatói székbe.Kormányzati pozícióból vette át az addig részben általa irányított (kinevezése előtt a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri biztos volt) intézmény vezetését, és nagyívű tervekről beszélt: múzeumi integrációt hirdetett, melyben a Nemzeti Múzeum független intézményeket, a Természettudományi Múzeumot, az Iparművészeti Múzeumot és megyei múzeumokat is átvett volna.

Ebből ugyanúgy nem lett semmi, ahogy abból a jelentős többletfinanszírozásból sem, amit L. Simon ígért. Múzeumi munkatársaitól úgy tudjuk, hogy a főigazgató többször utalt jó politikai beágyazottságára és kapcsolataira, valójában azonban nem tudott sok mindent kilobbizni az intézmény számára, sőt, állománygyűlkéseken is elég nyíltan panaszkodott amiatt, hogy más országos intézményekhez, különösen a Baán vezette Szépművészeti Múzeumhoz képest az MNM súlyosan alulfinanszírozott, és a rezsikompenzációt is jóval kevesebbet kapott.

2021-es beiktatási beszédében L. Simon arra utalt, hogy bár a szakmaiságot fogja szem előtt tartani, erősíteni szeretné a Nemzeti Múzeum identitáspolitikai funkcióját: „…felkarolandó témákat, ügyeket szállítunk a kormányzati emlékezetpolitikának, illetve, hogy a kormányzat számára is fontos kérdéseket szellemileg előkészítjük” – írta pályázati anyagában, és olyan, szerinte korábban elhanyagolt témák felvállalását ígérte, mint a Horthy-korszak, a Bethlen-kormány tevékenysége, a kuláküldözés vagy a kommunista rendszer egyházellenességének bemutatása.

A Nemzeti Múzeumban ennek ellenére nem vált meghatározóvá az ideológiai tartalom az ő vezetése alatt sem, és munkatársai többnyire pozitívan értékelték, hogy ha korlátozott eszközökkel is, de igyekezett védeni a múzeum érdekeit.

A legfontosabb változás az MNM könyvkiadásának sikeres beindításán túl az volt, hogy a múzeum alá tartozva létrehozott Nemzeti Régészeti Intézet keretei között újra egységessé tette a megelőző régészeti feltárások koordinációját, ami a korábbi években szétválasztva működött, nagyobbrészt a Várkapitányság alá rendelve.

Igazán nagyot szóló kiállítások azonban nem valósultak meg a neki jutó két évben – a Yoko Ono-kiállításnak valójában csak a helyszínt biztosították, most pedig még készülnek a decemberben nyíló, népszerűnek ígérkező Magyar Menyasszony kiállításra.

Miközben a Nemzeti Múzeum a fideszes kultúrpolitikus vezetése alatt sem vált azzá az igazán meghatározó, minimum országos jelentőségű, de inkább határokon túlra is kisugárzó, integrátori szerepet is vinni képes kulturális közintézménnyé, ami lehetne, L. Simon kommunikációs képességeit televíziós vitaműsorokban élte ki, de annak nem sok jele volt, hogy a fajsúlyosabb politikai döntésekbe is lenne még beleszólása.

„Nem biztos, hogy ezt a pénzt jól osztjuk el. Vannak olyan területek, ahova jóval kevesebb pénz is elég lenne, viszont vannak olyan területek, ahova meg kifejezetten forrást kéne alokálni” – bírálta a kultúrpolitika irányokat és a kulturális beruházások mértékét az idei Tusványoson.

Azonnali menesztése után L. Simon László azt írta, nem tudja elfogadni a döntést: “Csák János miniszter ma reggel közölte velem, hogy felment a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozíciójából, mert álláspontja szerint szabotáltam a gyermekvédelmi törvényt. A döntést tudomásul veszem, azonban elfogadni nem tudom azt. A World Press Photo kiállítás képeinek bemutatásával a múzeum szándékosan semmilyen jogszabályt nem sértett meg.

Ezt maga minisztérium is elismerte korábbi levelében: „Álláspontom szerint szándékos jogsértésre utaló körülmény a Magyar Nemzeti Múzeum részéről nem merül fel (…)”

A minisztériumi közleményben foglaltakkal ellentétben a fenntartó utasítását késlekedés nélkül és maradéktalanul betartottuk, a 18 év alatti korlátozást bevezettük és erről a fenntartót azonnal értesítettük.Négy gyermekes apaként, nagyszülőként határozottan visszautasítom, hogy gyermekeinket tőlem vagy az általam vezetett intézménytől kellene megvédeni” – írta posztjában a Facebookon.

A menesztését követő parlamenti vitában a minisztérium államtitkára azt hangsúlyozta, azért kellett távoznia, mert nem tudta maradéktalanul betartatni a gyermekvédelmi törvényt, “szó sincs ebben az ügyben homofóbiáról”. Dúró Dóra a miniszternek köszönte meg L. Simon László kirúgását.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet Csák János gyermekvédelmi törvény kultúrpolitika L. Simon László Magyar Nemzeti Múzeum Olvasson tovább a kategóriában