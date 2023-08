A profit- és bérkiáramlást támogatja az Orbán-kormány migrációs fordulata

A magyar kormány bevándorláspolitikai elképzelései az utóbbi évben jelentős fordulatot vettek. Míg a 2015-ös menekültválság idején azzal plakátolták tele az országot, hogy az ide érkezők „nem vehetik el a magyarok munkáját”, az aktuális tervek már arról szólnak, hogy 500 ezer új munkavállalóra van szüksége a magyar gazdaságnak. Miután az országnak nincs ekkora belső munkaerő-tartaléka, és a munkaképes korú lakosság száma csökken, ezt jelentős részben a külföldi vendégmunkások alkalmazásának megkönnyítésével tervezi elérni a kormány.

„Tizenöt olyan ország van, ahonnan egyszerűen lehet vendégmunkásokat hozni, és 130 szakma fogadná őket. Ezek hiányszakmák. Vietnám, Fülöp-szigetek, Mongólia, Távol-Kelet, ezek a fontosabb források, de van együttműködésünk Kolumbiával, sőt Brazíliával is” – részletezte nemrég Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az eddig a migrációról ennél valamivel hevesebb hangnemben írogató Demokrata című kormánylapban.

A vendégmunkások behívásának élénkülése a foglalkoztatási adatokban is megmutatkozik, tavaly 14 százalékkal, 81 ezer főre nőtt a külföldi munkavállalók száma. Bár Orbán Viktor az ipari kamara évadnyitóján azt hangoztatta, hogy a hazai gyárak munkaerő-igényét belső forrásokból és a Kárpát-medencei magyarság mobilizálásával tervezik fedezni, a statisztikai hivatal adatai szerint nem a környező országokból, hanem a Fülöp-szigetekről, Mongóliából és Indiából érkező vendégmunkások száma emelkedett a legnagyobb mértékben. Ezt a tendenciát a feldolgozóipari multik betelepülésének kormányzati támogatása vélhetően tovább fogja erősíteni: a Samsung SDI gödi gyárában például a munkavállalók fele külföldi, és a magyar ipari cégek is növekvő munkaerőhiányról panaszkodnak.

A dolog nem magyar sajátosság, a demográfiai helyzet miatt egész Európában hasonló a helyzet. Egyes becslések szerint Németországra például 2035-ig hétmilliós munkaerőhiány vár, és az Európai Unióból részben a bevándorlással kapcsolatos társadalmi felbolydulás miatt kilépett Egyesült Királyságból is egymillió munkás hiányzik. De Magyarország helyzete az Európai Unió keleti felén sem példátlan:

Romániában és Bulgáriában idén évi százezer főre emelték az EU-n kívülről érkező vendégmunkások kvótáját a munkaerőhiány miatt;

a náluk fejlettebb Csehországban közel egymillió külföldi munkavállaló dolgozik, a felük EU-n kívülről érkezett, nagyrészt Ukrajnából;

Lengyelországban már az ukrajnai orosz invázió előtt is 600 ezer ukrán dolgozott, és az ázsiai vendégmunkások behívását is támogatja az egyébként az uniós vitákban a magyarhoz hasonlóan migrációellenes kormány.

A nyugati és keleti bevándorlási modell között azonban jelentős különbségek vannak, amelyek Magyarországon különösen élesen tetten érhetők. Egyrészt a bevándorlás sokéves, hangos kormányzati démonizálása miatt a vendégmunkások nagyobb számának megjelenése számos településen kirekesztő fogadtatáshoz és társadalmi feszültségekhez vezet. Ezen feszültségekre az is ráerősíthet, hogy a foglalkoztató multik érdekeinek priorizálása miatt a kormány az ipari nagyberuházások során eddig nem mutatkozott hajlamosnak a lakossággal való konstruktív párbeszédre, és a bevándorlással kapcsolatos általános retorikáját sem próbálta hozzáigazítani a gazdasági realitásokhoz: Orbán Viktor július végén Tusnádfürdőn ismét elővette azt a francia gyökerű, de az Egyesült Államokban is hódító szélsőjobboldali összeesküvés-elméletet, miszerint az Európai Unió „lakosságcserét vezényel a migráción keresztül”.

Másrészt a tartós bevándorlás és a vendégmunkások letelepedésének ideológiai alapú elutasítása miatt a magyar kormánypolitika gazdasági szempontból sem tűnik hatékonynak.

A nyugati gyárakba és szolgáltatási szektorba a helyi cégek árversenyképességének javítása, és ezen keresztül az export és a hazai profit növelése végett érkeznek a külföldi munkavállalók, akik a letelepedés és a családegyesítés perspektívája miatt nagyobb eséllyel költik el fizetésüket a fogadóországban. Ezzel szemben a magyar politika a külföldi gyárosok profitjának növelése érdekében hív be külföldieket dolgozni, a vendégmunkára pedig gyakorlatilag ideiglenes munkaerő-kölcsönzésként tekint, a letelepedés perspektívája nélkül. Így a munkások által megtermelt profit és az általuk felvett fizetés is távozik a hazai gazdaságból.

A profit- és bérkiáramlást támogatják

A vendégmunkások integrációját illetően Németországtól Franciaországon át az Egyesült Királyságig számos valós probléma felhozható. A rendszert vendégmunkások másodrendű, alávetett emberekként való kezelése, esetenként kizsákmányolása, valamint a hazai multik profitjának és azon keresztül a legfelsőbb vagyoni rétegek gazdagodásának állami támogatása miatt is joggal lehet bírálni; ahogy a fejlődő világ agy- és munkaerő-elszívása sem etikus dolog a fejlett világ részéről.

Gazdasági szempontból ugyanakkor mégiscsak racionális ez a modell:

A vendégmunkások javítják a hazai vállalatok árversenyképességét és növelik a fogyasztást.

Több adót fizetnek be az államkasszába, mint amennyibe az államnak kerülnek: az OECD egy 22 európai országot, valamint az Egyesült Államokat, Kanadát és Ausztráliát vizsgáló, 2006 és 2018 közötti adatokon alapuló felmérése szerint mindenhol pluszban jött ki az államkassza a bevándorlásból. Ez annak fényében nem is meglepő, hogy a gazdasági migránsok jellemzően a bennszülött lakosság átlagánál fiatalabb és egészségesebb emberek, ellenkező esetben nem tudnának bevándorolni és munkát találni.

A témával foglalkozó kutatások szerint a bennszülött lakosság bérszínvonalára sincsenek számottevő negatív hatással az „olcsón” dolgoztatott bevándorlók. Sőt, a hazai vállalatok versenyképességének növelésén keresztül valamelyest javítják a magasabban képzett bennszülött munkavállalók lehetőségeit.

Amerikai adatok szerint a bevándorlók a vállalkozásban és az innovációban is sikeresek, bár természetesen az amerikai bevándorlási ökoszisztéma jelentősen eltér a hazaitól és az európaitól.

Ezzel szemben Magyarország modellje mind a vendégmunkások, mind a hazai gazdaság számára nagyon mérsékelt hozadékkal kecsegtet. A külföldi munkaerő elsősorban külföldi tulajdonú ipari gyárakba jön, az „olcsó” munkájukból származó profit pedig elhagyja a magyar gazdaságot. Ezt korábban Orbán Viktor is súlyos problémának tartotta, és pár éve még a Magyarországról kiáramló külföldi tőkejövedelem, illetve a magyar vállalatok külföldön megtermelt nyereségéből hazaáramló tőkejövedelmek kiegyenlítését tűzte ki célul.

Ehhez hasonlóan a hosszabb távú letelepedés perspektívájának hiánya miatt a vendégmunkások eleve alacsony bérük döntő részét szintén vélhetően kiviszik az országból. A kormány által propagált új szabályok nem engedik a vendégmunkások családegyesítését és magyarországi letelepedését, és három évben maximálják a lehetséges tartózkodási engedélyek időtartamát is. Számukat is központilag meghatározott kvótával akarják szabályozni, és csak egyes, központilag kijelölt munkaerő-közvetítőkön és iparvállalatokon keresztül jöhetnének be Magyarországra. Más szóval a magyar politika mintegy munkaerő-kölcsönzőként tekint Ázsiára: a vendégmunkások idejönnek, egy-két évet robotolnak a gyárban, a hazai társadalomtól elzárt munkásszállókon laknak, aztán hazamennek, és jön helyettük a következő turnus.

Ezzel az egyik probléma gazdasági jellegű. A külföldi tulajdonú magyarországi feldolgozóipari üzemek néhány kivételtől eltekintve jellemzően zárványként működnek a magyar gazdaságban, nem csatlakoznak organikusan térségük gazdasági rendszeréhez, csak kevés magyar beszállítót és magyar tudást használnak. Az ilyen üzemek haszna munkaerő-felszívó képességükre és az általuk kifizetett bérekre korlátozódik: a foglalkoztatás és a bérszínvonal emelésével mégiscsak serkentik a térség gazdaságát, amiből közvetetten a hazai vállalkozások is profitálhatnak. Ugyanakkor a kormány által vázolt vendégmunkásmodellben ez a haszon is elveszne: a korlátozott tartózkodási lehetőséggel bíró ázsiai dolgozók azért jönnek ide, hogy minél több pénzt tudjanak megtakarítani és hazaküldeni családjuknak, azaz a fizetésüknek csak egy kis része jut majd a magyar gazdaságba, nagyobb része pedig elhagyja az országot.

Ennek fényében különösen furcsa, hogy a magyar kormány a G7 korábbi számításai szerint munkahelyenként 64 millió forintos állami támogatást nyújt az akkumulátor-gyárak létesítésére. Bár a hazai GDP-ben jól fog mutatni ezen gyárak termelése, valójában a „hazai” hozzáadott érték nagy része külföldi beruházó nyeresége, valamint a külföldi munkaerő hazautalt béreinek formájában elhagyja majd a magyar gazdaságot.

Emberiesség

A másik probléma, hogy bár a fenti modell illeszkedik a kormány migrációellenes, kulturális és etnikai homogenitást hangoztató ideológiájához, a gazdasági és demográfiai kilátások, valamint a történelmi tapasztalatok fényében nem biztos, hogy a rendszer fenntartható lesz ebben a formában.

Egyrészt a munkaerőhiány mértéke a demográfiai folyamatok alapján a következő években súlyosbodni fog, a tíz éve jövendölt demográfiai fordulatnak semmi jele. Másrészt a Magyarország által kiszemelt ázsiai országok gazdasági és bérnövekedése az utóbbi évtizedben elég dinamikus volt, emiatt a hazai gyártósori munka „prémiuma” idővel csökkenni fog, és egyre kevésbé éri majd meg idejönni pár hónapra robotolni, távolabbi letelepedési perspektíva nélkül.

Harmadrészt ez a rendszer hosszabb távon pusztán az emberiesség szempontjából sem tűnik fenntarthatónak. A vendégmunkások behozatala annak idején Nyugat-Európában is hasonló elképzelések mentén indult: az 1960-as években Németországban is úgy tekintettek a török munkaerőre, mint akik odamennek pár évre robotolni a gyárakba, aztán hazamennek. Eleinte eleve csak nőtlen török férfiakat engedtek be, maximum két évre, akik nem igazán érintkeztek a német társadalommal, nem tanultak meg németül, munkásszállókon éltek, a pénzüket hazaküldték. Sőt: a török vendégmunkások behívása előtt közelebbi országokban is próbálkoztak a német cégek, Olaszországból, Görögországból és Spanyolországból is igyekeztek (kulturálisan közelebbinek gondolt) munkáskezeket találni, kevés sikerrel.

Mint ismeretes, az eredeti német vendégmunkásmodell nem maradt működőképes. Bár az 1970-es évek válságainak idején egy időre felfüggesztették a törökök beengedését, ebben az időszakban az is világossá vált, hogy a kétéves tartózkodási korlát, az integráció teljes hiánya, a családegyesítés tilalma társadalmi és emberiességi szempontból nem célravezető és nem is tartható helyzet. A felismerést a bevándorlási szabályok folyamatos lazítása kísérte, aminek következtében 2019-es adatok szerint 4,3 millió török élt Németországban, közülük 2,8 millióan letelepedtek és német állampolgárságot kaptak.

A német kormány a jelenlegi munkaerőhiányt is hasonló lazításokkal próbálja kezelni: miután az EU-n belülről nem érkezik elég munkás, az EU-n kívülről érkezők számára bizonyos munkaerőpiaci feltételek mentén egyszerűsítik a letelepedést, könnyítik a családegyesítést, rövidítik az állampolgárság megszerzéséhez szükséges tartózkodási időt, egyszerűsítik a szakmunkások vízumszerzését, és a kettős állampolgárság lehetőségét is bevezetik.

Ez a modell természetesen nagyon távol áll a magyar kormány elképzeléseitől: a fideszes retorikában a törökök és más, Európán kívüli emberek letelepedése az „európai kultúra” elvesztéséhez, társadalmi feszültségekhez, bűnözéshez, terrorizmushoz vezet. A német kormánypolitika ezzel szemben azon az elképzelésen alapul, hogy a problémák forrása pont az integráció hiánya, a vendégmunkások társadalomból való kizárása volt, és a gazdasági szükségszerűségek és a társadalmi béke összehangolása csak úgy érhető el, ha nem vendégmunkásként, hanem (az állam részéről legalábbis) potenciális németként kezelik a bejövő munkaerőt, és megadják számára a tartós letelepedés és beilleszkedés perspektíváját.

Az utóbbi modell sem problémamentes, sőt: Németországban évtizedek óta politikai és társadalmi feszültségek tárgya a letelepedett török bevándorlók helyzete, és a 2015-ös menekülthullám idején érkezett szíriaiak integrációja is komoly kihívás a német állam számára. Az utóbbi években pedig a jelek szerint a bevándorlással szembeni társadalmi tolerancia is csökkenőben van, legalábbis erre enged következtetni az Alternativa für Deutschland (AfD) nevű, EU- és bevándorlásellenes populista mozgalom megerősödése, amely 20 százalék körüli támogatottságával a második legnépszerűbb német párttá vált.

A történelmi tapasztalatok alapján ugyanakkor a magyar kormány az aktuális német politikával ellentétes elképzelései sem ígérkeznek sikeresnek, és nem kizárható, hogy ez hasonló társadalmi dilemmához vezet majd, mint az 1970-es évek Németországában, azzal a különbséggel, hogy a német modellel ellentétben a kormányzati támogatásból finanszírozott munkaerő-kölcsönzésből még a hazai gazdaság sem igazán profitál majd.

