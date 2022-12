Németország sokkal több unión kívülről érkező bevándorlót szeretne

Fotó: AFP/Europress

A koalíciós német kormány erős vita után elfogadta azt a tervet, amely lényegesen egyszerűsítheti az EU-n kívüliek bevándorlását, sőt még az állampolgárság megszerzését is.

Miért fontos ez? Németország óriási munkaerőhiánnyal küzd annak ellenére is, hogy többnyire vonzó célpont az unión belüli bevándorlók, például a magyar munkavállalók körében is. Ez a hiány most már annyira krónikus, hogy sok német cég zárhat be, ha nem talál munkásokat. A nyugdíjrendszer az öregedő népesség miatt egyre nagyobb pénzügyi nyomás alá kerül.

Számokban:

Egy munkaadói szervezet elnöke a Reutersnek azt mondta, ha nem lép az állam, néhány éven belül 7 millióval kevesebben fognak dolgozni az országban.

Minimális elvárás, hogy évente legalább 400 ezer, lehetőleg szakképzett munkás vándoroljon be.

2019-ben csak 39 ezren, 2020-ban pedig csak 29 ezren érkeztek az unión kívülről.

Tavaly év végi adatok szerint már 240 ezren voltak azok, akik hosszú időre beragadtak egy köztes jogi kategóriába: nem kaptak menedékjogot, de nem is toloncolták ki őket.

A fontosabb intézkedések:

Akik legalább öt éve vannak a fenti köztes státuszban, állandó tartózkodási engedélyt kapnak egy éven belül, ha teljesítenek bizonyos feltételeket.

Nyolcról öt évre csökkentik a német állampolgárság eléréséhez szükséges tartózkodási időt.

Bevezetik a kettős állampolgárság lehetőségét, ez főként a török vendégmunkásoknak lehet vonzó, akik nem szeretik feladni a török állampolgárságot.

A Németországban élők közeli hozzátartozói ezentúl családegyesítéskor nyelvi teszt nélkül szerezhetnek tartózkodási engedélyt.

A magasan képzett szakemberek bevándorlását megkönnyítő úgynevezett Kék kártyához most évi legalább 56 400 eurós fizetést kell adni a munkavállalóknak, ezt az összeget csökkenteni fogják.

A Kék kártyát kiterjesztik bizonyos szakmunkás képzettségekre, például a szakácsokra, a villanyszerelőkre és a kamionsofőrökre.

Reakciók: A munkaadókat képviselő iparági szervezetek támogatják a tervet, sőt létfontosságúnak tartják. Az ellenzéki pártok szerint a kormány ösztönzi az elsősorban a szociális ellátórendszer előnyei miatti bevándorlást. A kormánykoalíció egyik pártja, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) ellenezte a tervet, végül belement, de az a véleménye, hogy „az illegális bevándorlás elleni küzdelemben nem történt előrelépés”.

