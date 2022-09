Az önkiszolgáló kasszákon túl is van élet a kiskereskedelem digitalizációjában

A kiskereskedelem digitalizációja már hosszú évek óta zajlik, a Covid-19 világjárvány pedig tovább ösztökélte a szolgáltatást nyújtó vállalatokat arra, hogy egyfelől csökkentsék az emberi interakciót, másfelől pedig gördülékenyebb felhasználói élményt biztosítsanak.

Az önkiszolgáló kasszák elterjedése erre remek példa, mellyel nemcsak a munkaerőt tudja hatékonyabban beosztani a vezetés, hanem időt és emberi interakciót spórolnak meg a vásárlók számára. Persze mint sok más esetben, úgy itt is együtt kell fejlődnie a digitális és a digitálisan támogatott, ám hagyományos kiszolgálásnak, hiszen az emberi segítség, kedvesség és tapasztalat a kiskereskedelemben is óriási pluszt adhat az egységek megítélésében.

Különösen a kis- és közepes méretű kereskedőknél fordulhat azonban elő, hogy egy magas költségekkel járó, teljes digitalizációs projekt elérhetetlen, azonban alapos tervezés és hozzáértő segítség mellett a kulcsfontosságú helyeken való előrelépés akár megegyező eredménnyel is járhat. Marketingszempontból a digitális eszközök használata nem csak az online hirdetéseket jelentheti, hiszen márkavideókkal vagy a kirakatokban elhelyezett figyelemfelkeltő hirdetésekkel könnyen felhívható a vásárlók figyelme bolton belül és kívül is, az interaktív demók segítségével pedig növelhető az adott termék iránti bizalom és érdeklődés.

ASUS ExpertCenter E5 AiO

Az ASUS All in One (AiO) megoldásainak új generációja nemcsak megbízható alapot biztosít a magas minőségű szolgáltatásnyújtáshoz, hanem olyan innovációt és a kereskedelemben hasznos megoldásokat is felvonultat, mint például az ASUS VeriView, a második, kifelé néző érintőképernyő, amely kétirányú interakciót tesz lehetővé a különböző üzleti szituációk során. Az ASUS VeriView-n hasznos üzenetek megjelenítésével fokozható a felhasználói élmény, és rendkívül egyszerűen megjeleníthető rajta a felhasználó felé irányuló kérés, útmutatás, és az ügyfelek egyszerűen megérinthetik a második képernyőt, beleegyezésüket adva a tranzakcióhoz vagy hasonló műveletekhez.

A VESA kompatibilitásnak köszönhetően bármilyen vállalati környezetbe könnyen beilleszthető, a kétirányú AI zajszűrés pedig biztosítja a zavartalan konferenciabeszélgetéseket. A modern és erőteljes Intel processzorral, nagysebességű csatlakoztatási lehetőségekkel, bővíthető tárolóval, modern készenléti hatékonysággal és vállalati szintű adatvédelmi funkciókkal felvértezve az ExpertCenter E5 AiO kompromisszummentes megoldás az előremutató filozófiát követő vállalkozások számára.

A cikk megjelenését az ASUS Magyarország támogatta.

