Milyen cipőt viseljen egy divatos üzletasszony?

Függetlenül attól, hogy közgazdasági, orvosi, marketing vagy bármilyen más háttérrel rendelkezik, nem árt, ha tudja, hogy egy jól eltalált, tisztességes cipő nemcsak stílusossá teszi az embert, hanem növeli az önbizalmat is. Ezért ez az írás azon divatos üzletasszonyok számára készült, akik kíváncsiak arra, hogy milyen típusú alkalmi cipőt vegyenek fel egy üzleti megbeszélésre, avagy milyen is lábügyileg egy ízig-vérig kiforrott, business casual woman outfit. Tartson velünk!

A cipőknél folyton a minőség a központi téma, és higgye el, nem véletlenül. Sokkal ideálisabb alapokat teremt, ha néhány pár valóban jó minőségű cipőbe invesztál a húsz szett kétesebb modell vásárlása helyett. Ami a lábon van, az az általános perspektíva igazságának pillanatát képviseli, ezért konkrétnak és határozottnak kell lennünk, mielőtt eldöntenénk, milyen cipőt, milyen ruhával kombinálva vegyünk fel az irodába.

Mire figyeljünk az irodai cipők kapcsán?

Nagyon figyeljünk az anyaghasználatra, ha napi szinten szeretnénk hordani egy cipőt. A tökéletes irodai modellhez mindenképpen olyat érdemes választani, ami finomabb, nemesebb anyagokból készült, mind felső részileg, mind talpügyileg, illetve mellőzi a szélsőségeket a talp és sarok magasságok tekintetében. Színpaletta kapcsán preferáljuk a sötétebb, akár kék, barna, fekete, bordó árnyalatait, de nem nyúlhatunk mellé a nude tónusokkal sem. A műbőrt viszont felejtsük el, mivel nem veszi figyelembe, hogy a láb lélegezhessen alatta, és ez egy szimplán 8 órás munkaidővel számolt etapban is megterhelő lehet. Az irodai cipők csillogása valószínűleg nem túl ildomos, és nem, nincs extra magas sarok, illetve próbáljuk kerülni a platform megjelenést is. Ezen kívül nem túl szerencsés a nagyon élénk hatás sem, de egy csipetnyi energikus stílus kiválóan működhet bizonyos körülmények között. Használjon talpbetétet, amely biztos és nyugtató alátámasztást nyújt, és megerősíti a tartást egy esetleges megerőltetőbb nap során. Nagyon jó példa a leírtakra a Liu Jo márka, ami tökéletesen megtestesíti az elegáns casual stílust.

Mi fontos még a business woman outfit kapcsán?

Koncentráljon a jobb minőségre, függetlenül attól, hogy az esetleg többe kerül. Ahogy már említettük, valóban ez a központi kérdés. A minősített borjúbőr az optimális társ. Abban az esetben, ha problémája van a marhabőr viselésével, a tweed megfelelő választás lehet egy jellegzetes, fénytelen árnyalatban. Ügyeljen arra is, hogy legyenek szinkronban az árnyalatok az egész ruházatot illetően. Az elefántcsont irodai cipők pasztell ruhákkal igazán menők, míg a sötét ruha piros talpú, sötét irodai cipőkkel mindenhol figyelmet kap. Minden kétséget kizáróan figyeljen a megfelelő illeszkedésre, mert függetlenül attól, hogy mennyibe kerül egy cipő, ha nem passzol a lábunkra, a párnázottság önmagában nem óv meg a kínoktól. A brogues cipők is optimális választási lehetőségnek bizonyulhatnak az irodában, annak ellenére, hogy amúgy csekély vonzerejük van. A hidegebb évszakban a legjobb alternatívát a hosszú szárú csizmák és a bokacsizmák nyújtják. Itt az Emporio Armani részlege: https://www.ecipo.hu/emporio_armani.html – ez hathatós segítséget biztosít, hogy bárki felvehesse a megfelelő irodai stílust a ruhatárába. Vásároljon néhány pár minőségi darabot, és meglátja, a munka is sokkal könnyebben megy majd.

A cikk megjelenését az ecipo.hu támogatta.

