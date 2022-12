Vérszomjas és kreatív alkalmazottat keresnek egy kellemetlen probléma felszámolására, de meg is fizetik New Yorkban

A Brooklyn környéki patkánypopuláció ritkítására kiírt program eredményeit ismerteti Eric. L. Adams, a városi tanács elnöke 2019-ben. Fotó: AFP/Europress

Egyre kilátástalanabb a patkányok ellen vívott háború az Egyesült Államok egyik legzsúfoltabb nagyvárosában, New Yorkban. Eric Adams polgármester a Twitterre kirakott álláshirdetésben keresi a „patkánycárt”, aki képes lesz arra, hogy a rágcsálók seregei ellen végre hatékonyan vegye fel a harcot. (A városban előszeretettel nevezik – persze informálisan – cárnak azt a hivatalnokot, aki valamilyen területen nagy felhatalmazást kap.)

Mindezt nem kéri ingyen, akár évente 170 ezer dollárt is hajlandó fizetni a város (ez minden bizonnyal adózás előtti, bruttó összeg, de így is 67 millió forintról beszélünk). A patkánycárnak az alpolgármester felé kell beszámolnia munkájáról, a polgármesteri hivatal oldalára feltöltött álláshirdetés szerint az ideális jelölt motivált, vérszomjas, képes több szemszögből is megközelíteni a problémát – hatékonyság, adatgyűjtés, technológiai innováció és persze a jól kivitelezett mészárlás is fontos.

There’s NOTHING I hate more than rats. If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits. Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022



A patkányirtás nem csak egy jópofának szánt PR-húzás, a város lakóinak életét tényleg megkeserítik a rágcsálók, ezért egyre drasztikusabb lépéseket kell hoznia a városvezetésnek, hogy megpróbáljon úrrá lenni a helyzeten. Áprilistól egy népszerűtlen döntés értelmében a lakosoknak tilos lesz este 8 előtt kirakniuk a szemeteszsákokat a házak elé (jelenleg ez délután 4-től engedélyezett).

Idén a város köztisztaságért felelős hivatalához több mint 21 ezer panasz érkezett be a patkányokról, ez 2020 októberéhez képest 71 százalékos növekedés. Az illetékesek szerint ez leginkább a járvány miatt alakult így, mivel ugrásszerűen megnőtt az otthonról dolgozók száma – és ezzel együtt az ételrendeléseké is, melynek maradékai és csomagolása mind az utcára kerül, elsőrangú táplálékként szolgálva a város amúgy is szapora patkányseregének.

Egy átlagos éjszakai műszak során a szemétszállítók 2500 tonna hulladékot visznek el az utcákról, miközben egy patkánynak elegendő 28 gramm táplálék az életben maradáshoz. Ennek ellenére nem New Yorkban a legdurvább a helyzet, egy rágcsálóirtó cég szerint Chicago az Egyesült Államok patkányfővárosa, New York a második – korábban harmadik volt, de azóta megelőzte Los Angelest.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEurópa egyik legforróbb városa ókori technikával hűti az utcáitAz ókori perzsák ötletes megoldása akár tíz fokkal is csökkenteni tudja a felszíni hőmérsékletet.

Élet egyesült államok New York önkormányzat patkány szemét szemétszállítás Olvasson tovább a kategóriában