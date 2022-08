Európa egyik legforróbb városa ókori technikával hűti az utcáit

Hőség Sevilla-ban. Fotó: AFP/Europress

Sevilla életében a tikkasztó hőség egyáltalán nem rendkívüli, így a nyarak elviselhetőbbé tételével kapcsolatban már sok tapasztalat halmozódott fel a városban. A régi megoldások közül kénytelen mostanság egyre többet bevetni az önkormányzat, a globális felmelegedés következtében ugyanis már nem csak negyven, hanem ötven fok körüli hőmérséklet-maximumok is előfordulnak a dél-spanyolországi településen.

Ezek közül a legérdekesebb a qanat technológiája, amit vélhetően a perzsák fejlesztettek ki az ókorban. Az eredetileg a vízellátást biztosító föld alatti csatornák a felettük húzódó utcák hűtésére is alkalmasak a szellőzőaknáknak köszönhetően, így az utcai hőmérséklet tíz fokkal is csökkenthető a városvezetés várakozásai szerint. A qanat alkalmazása nem újdonság, 1992-ben már épült egy kísérleti kanális, azzal azonban még csak három fokos hőmérsékletcsökkenést tudott elérni a város, és a víz keringetését belsőégésű motorok végezték – a most zajló, ötmillió eurós beruházás megújuló energiaforrások révén fog üzemelni.

A korszerűsített qanat hűvös vizét ráadásul a felszínre is vezetik majd a városban, méghozzá egy épület tetejére, amelynek porózus falain lecsorogva fogja hűteni annak belterét és a közvetlen környezetét.

A hűtött épület közelébe továbbá olyan különleges padokat telepít a város, amelyeken ücsörögve a lakosok maximálisan kiélvezhetik a qanat hűtő-hatását. Mindennek különös jelentősége van Sevilla városában, ahol évszázados – szintén a nagy meleg miatt kialakult – hagyománya van az enyhülést hozó napnyugtakor kezdődő utcai beszélgetéseknek.

A város persze nem csak a qanat-építéssel igyekszik elviselhetőbbé tenni a forróságot. A magyar településeken is egyre gyakrabban feltűnő utcai napvitorlák itt már a negyvenes évek óta a nyári városkép részei, sőt, mostanra már nem csak a népszerű utcarészeken, hanem a megállóhelyek, játszóterek és közintézmények bejáratainak környékein is megtalálhatók ezek. Ezen felül az önkormányzat folyamatosan létesíti az újabb szökőkutakat, évente ötezer fát telepít, továbbá a főbb utak mentén olyan helyiségeket létesít, ahova betérhetnek hűsölni a kitikkadt járókelők.

Világ hőség kánikula sevilla várostervezés Olvasson tovább a kategóriában