Óriási kockázatot vállaltak az ukránok, az oroszok pedig még emelték is a tétet

Az ellenség meglepése az egyik legrégebbi katonai fogás, Nagy Frigyes porosz király például arra hívta fel tábornokai figyelmét a 18. században, hogy az a lépés jár a legnagyobb sikerrel, amelyre az ellenség a legkevésbé számít.

Ez a szovjet hadművészetnek is alapvetése volt, így nem kell bemutatni sem az orosz, sem az ukrán hadsereg mai vezetőinek. Teljesen kivédeni a jelek szerint mégsem tudják. Az orosz hadsereg 2022. február 24-i támadásával szinte teljesen meglepte az ukránt, és azokat a területeket, amelyeket most is megszállva tart, döntő részben ennek köszönhetően szerezte meg az invázió első heteiben.*Kivéve természetesen a 2014-ben elfoglalt Krímet és azokat a kelet-ukrajnai területeket, amelyeket szeparatisták az orosz hadsereg hathatós támogatásával vettek birtokban 2014-15-ben.

Az ukránok sem maradtak azonban adósak. A 2022 őszén megindított meglepetésszerű támadás szinte elsöpörte a Harkiv megyei orosz csapatokat, és a vereség olyan sokkoló volt, hogy Putyin elnök végül rászánta magát 300 ezer civil behívására, pedig addig ellenállt a hadvezetés mozgósítási kéréseinek. Legalább ekkora meglepetést okozott az ukrán hadsereg augusztus 6-án kezdődött támadása Oroszország szuverén területe, Kurszk régió ellen, amellyel mostanra durván ezer négyzetkilométernyi területet vont többé-kevésbé ellenőrzése alá. (Ez nagyjából Budapest területének duplája.)

Ukrainian forces have reached Safonovka, Kursk Region.

What is most intriguing is not only the extent of Ukrainian control but also the fact that the attack there resulted from the North-West. Ukrainian forces are obviously operating in the entire area south, west and partially… pic.twitter.com/Rag3jvekQo

— (((Tendar))) (@Tendar) August 16, 2024