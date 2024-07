Csak egyre több és több pénzért hajlandók csatába menni az oroszok

Jelentősen emelték az utóbbi hónapokban az orosz hadseregbe jelentkezők számára járó aláírási bónuszt, ami vagy arra utal, hogy a korábbi összegek már nem voltak elég csábítóak, vagy arra, hogy még több ember kell az ukrajnai háborúba.

Számokban: ahogy az alábbi grafikonon látható, számos orosz régióban többszörösére emelkedett az aláírási pénz az utóbbi egy évben, különösen idén tavasszal látványos a jelenség.

The April increases were in most oblasts, including the hinterlands that hadn’t needed to offer much before: either everyone started to have trouble recruiting at once, or that’s about when everyone’s quotas got upped. pic.twitter.com/KmU9oRLKoS

