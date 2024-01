Visszatértek az oroszok a jól bevált, brutális taktikájukhoz Ukrajnában

Bár az orosz propagandát lelkesen közvetítő magyar hírforrások alapján nem ez látszik, továbbra is statikus hadviselés jellemzi az ukrajnai háborút. Területek csak lassan cserélnek gazdát, és bár kétségtelen, hogy most ez orosz előrenyomulást jelent, nincs olyan áttörés, amely után felgyorsulva haladhatnának előre a támadók.

Ami viszont figyelemre méltó, hogy az oroszok jól láthatóan visszatértek ahhoz a taktikához, amely támadásban korábban egy-egy időszak során már jellemezte őket. Ez leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a tüzérségük addig lövi az ukrán védelmi létesítményeket – amelyek településeken belül általában házak vagy üzemek -, amíg azok használhatatlanná válnak, így az ukránok kénytelenek visszavonulni, ha nem akarnak aránytalanul magas veszteségeket szenvedni.

Így jutottak lassan előre az oroszok 2022 nyarán a Doneck megyei Szjeverodoneck és Liszacsanszk térségében, és szintén erre a taktikára alapozva foglalta el Bahmutot tavaly tavasz végére a Wagner-csoport és csatolt részei. Mi akkor ebben az újdonság?

Az, hogy közben időről-időre megpróbálkoztak a mozgó hadviseléssel, aminek siker esetén a lényege, hogy az ellenség védelmének áttörését követően a páncélos és gépesített alakulatok gyorsan betörnek a mögöttes területekre, és kiterjedt térséget elfoglalnak, mielőtt az ellenség újjá tudná szervezni a védelmét, az eredeti vonalnál jóval hátrébb. Ez azonban nem jött össze például az előző télen Vuhledár térségében, majd tavaly októberben Avgyijivkánál sem. (Ahogy az ukránoknak sem nyáron az ország déli részén.)

Amikor azt írtuk, hogy jól láthatóan, akkor ezt szó szerint kell érteni – az orosz tüzérség tevékenységének hatása könnyen kivehető a műholdképeken:

New Sentinel images (23.1.) show significant shelling in the southern part of Avdiivka and in Bakhmut.

Russians managed to breach the defences and infiltrate southern Avdiivka, but according to Ukrainians, the attack was repelled and the situation is now under control. 1/4 pic.twitter.com/OrF55qkNBW

— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) January 24, 2024