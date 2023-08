Kijev és Mariupol pusztításáért is bosszút álltak az ukránok az orosz bombázó lángba borításával

Az utóbbi napokban két dróntámadást is végrehajtottak orosz légibázisok ellen az ukránok, és ennek során megsemmisült egy Tu-22M3 nehézbombázó, további legalább egy pedig megrongálódott. Ez érzékeny veszteség az oroszoknak, az ukránoknak pedig erős szimbolikus elégtétel azt követően, hogy a típus korábban egyebek mellett Mariupol és Kijev elleni támadásokban is részt vett. A korábbi megrongálásokat követően ez az első alkalom, hogy az ukránoknak sikerült megsemmisíteniük egy orosz nehézbombázót.

First pictures have emerged regarding the Ukrainian drone attack in the Soltsy-2 airbase. The Russian MoD initially claimed that one plane was only “damaged”, but pictures of this Tupolev Tu-22M3 speak a different language.

A két sugárhajtóműves Tu-22M3 az orosz stratégiai légierő talán legkevésbé ismert típusa, mert a másik kettő közül a légcsavaros Tu-95MSz rendszeresen megfordul NATO-tagállamok légterének közelében, a fehér hattyúnak is hívott Tu-160-as pedig elegáns külseje miatt számít népszerűnek a repülés iránt érdeklődők körében.

A The Drive korábbi cikke szerint a Tu-22-esek viszonylag későn, tavaly április közepén kapcsolódtak be az Ukrajna elleni háborúba, amikor a körülzárt Mariupol utolsó ukrán kézen lévő részét, az Azovsztál acélművet támadták hagyományos módon, nem irányított bombák ledobásával. Bár volt olyan hír, hogy az orosz arzenál legnehezebb, háromtonnás bombáját is bevetették, megerősített információ csak a jóval kisebb, féltonnás bombák ledobásáról jelent meg.

Ezt a 21. században már nem túl gyakori módszert azért alkalmazhatták, mert az ukrán csapatok nem körülzárt része már több tíz kilométerre volt Mariupoltól, így nem kellett tartani a légvédelemtől, ahogyan a gyenge ukrán vadász légierőtől sem.

Más célpontok ellen viszont ugyanúgy irányított rakétákat indítottak a Tu-22-esekről, mint a többi említett gépről. A Tu-22M3 az orosz légierő egyetlen gépe, amely képes hordozni és indítani a H-22-es, eredetileg hajók elleni harcra kifejlesztett rakétát, valamint ennek modernebb változatát, a H-32-est.

Ezek két dologról ismertek. Egyrészt a pontatlanságukról: eredeti szerepkörükben ez nem okozna gondot, mert egy nagy hadihajó egyértelmű célpontot nyújt a tenger felszínén. Főleg egy repülőgép-hordozó, amely ellen eredetileg szánták őket – ezért is olyan óriásiak, közel hattonnásak a H-22-esek. Ha viszont szárazföldi célpont ellen vetik be, akkor könnyen összetéveszthet egy hadiüzemet egy plázával, ahogyan az tragikus módon megtörtént tavaly Kremencsukban. (Más kérdés, hogy az orosz vezetést nem igazán érdeklik az ilyen tévesztések.)

The massive KH 22 missile is usually the type used to target ships pic.twitter.com/eDc6ITLDWK

The moment of the Kremenchuk strike, as shared by Ukrainian authorities

Másrészt viszont a H-22/32-es olyan nagy sebességre*a repülés különböző fázisaiban a hangsebesség három-négyszeresére képes, hogy az ukrán légvédelmi fegyverek közül valószínűleg csak a Patriot képes lelőni, mivel azonban ezekből kevés van, a legtöbb H-22/32-es célba ér. Ezek többsége egyébként a régebbi, még a Szovjetuniótól megörökölt H-22-es, amelyek amúgy is életciklusuk végén járnak, és ahogy az említett Drive-cikk szerzője fogalmazott, cinikusan azt is lehet mondani, hogy az oroszoknak jobban megéri ezeket elhasználni most a háborúban, mint pár év múlva szétszerelni.

A H-22-esek egy részét egyébként Ukrajna örökölte a Szovjetunió széthullása után, de a 2000-es évek elején egy gázadósság-szerződés keretében átadta őket Oroszországnak. Ahogy nemrég roncsok megmaradt sorozatszáma alapján kiderült, ezek közül is vetettek már be Ukrajna ellen. Egy tavaly júniusi támadásban nem kevesebb, mint 20 darab H-22-est indítottak Kijev ellen a belarusz légtérből, és ezek óriási károkat okoztak. Egy Dnyipró elleni idén januári H-22-es támadás 30 civilt ölt meg, 75-öt pedig megsebesített.

Biztosat nem lehet mondani, de a csapások számossága alapján szinte biztosra vehetjük, hogy konkrétan a szombati támadásban megsemmisült bombázó is támadta már korábban Ukrajnát. A Military Balance szerint az orosz légierő 60 Tu-22M3-assal rendelkezik, ez alapján egy elvesztése nem tűnik súlyos veszteségnek. Azt az elterjedt gyakorlat alapján azonban biztosra vehetjük, hogy ennek a 60-nak csak egy kisebb része van olyan állapotban, hogy éles bevetéseket repüljön. (Ezt a számot természetesen nem közlik az oroszok.)

Amikor vasárnap az ukránok megismételték a támadást egy másik, szintén Tu-22M3-asoknak otthont adó bázis ellen, a hivatalos orosz kommunikáció szerint csak egy repülésre nem alkalmas gépben esett kár.

This morning, there was a new attempted attack on the Shaykovka Air Base in Kaluga Oblast of Russia, which is a home-base of the 52nd Guards Heavy Bomber Regiment (в/ч 33310), operating Tu-22M3 bombers.

According to Russian media information, a quadcopter was shot down and fell… pic.twitter.com/SAhsY7DM2F

— Status-6 (@Archer83Able) August 21, 2023