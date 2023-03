Olyan drága a gyerekgondozás az Egyesült Királyságban, hogy munka helyett inkább otthon maradnak az anyák

Fotó: AFP/Europress

Négyből három brit anyuka szerint olyan magasak a gyermekgondozás költségei a fizetésekhez képest, hogy a munkába való mielőbbi visszatérés helyett érdemes hosszabban otthon maradniuk a szülést követően. A jelenség fokozza az eleve fennálló toborzási nehézségeket a munkaerőpiacon, és mostanra a politikai pártok napirendjére is felkerült, derül ki a Bloomberg beszámolójából.

A probléma hátterében az Egyesült Királyságban kiemelkedően drága ellátás áll, amit mi sem szemléltet jobban, mint hogy a szülők ötöde a háztartásuk jövedelmének több, mint felét kénytelen bölcsődére és hasonló szolgáltatásokra költeni. Az árak nem csak a fizetésekhez mérten magasak, hanem nemzetközi összehasonlításban is: a brit szülőkre háruló anyagi terhek kirívók a más OECD-tagállamokban tapasztaltakhoz képest.

A munkaadók a pandémia óta fokozottan érzékelik, hogy egyre többen döntenek az otthonmaradás mellett, és most már a politikusok is kénytelenek foglalkozni az üggyel. Erre a gazdasági szereplők mellett a választók igényei is erősen ambicionálják őket: a három évnél fiatalabb gyermeket nevelő családok 96 százaléka szavazna a következő alkalommal arra a pártra, amelyik a legjobb megoldással áll elő a témában az amerikai lap által idézett statisztikák szerint.

Az egy-és kétévesek ingyenes gondozását már most is fontolgatja a brit kincstár, míg a jelenleg ellenzékben lévő Munkáspárt a rendszer teljes átalakítását ígéri. Amennyiben a nők foglalkoztatási rátáját sikerül a gyermekgondozás területén példaként emlegetett Svédország szintjére növelni az anyák munkába való visszacsábításával, a PricewaterhouseCoopers számításai szerint akár 177 milliárd dollárral növekedhetne a brit bruttó hazai termelés. A probléma megoldása tehát nem csak a szülők, hanem az egész társadalom érdeke, egy, a Bloombergnek nyilatkozó aktivista szerint.

