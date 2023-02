Három nap múlva jön az új szankció Oroszország ellen, lesz-e elég gázolaj Európában?

Orosz olajat szállító tanker tavaly áprilisban. Fotó: AFP/Europress

Február 5-én életbe lép a finomított orosz olajtermékekre vonatkozó uniós behozatali tilalom és árkorlátozás, az utóbbi mértékéről azonban nem tudtak megegyezni tegnap az uniós országok képviselői – írta meg a Reuters.

Az új korlátozás hasonlóan működik majd, mint ami december 5-én az orosz kőolajra lépett életbe: tilos lesz az EU-ba az orosz import (a nyersolajnál ez a vezetékes szállításra nem vonatkozik), a más országokba irányuló szállítás lebonyolításában és biztosításában pedig csak úgy vehetnek részt uniós szereplők, ha a vevő 60 dollár/hordónál kevesebbet fizet az áruért.

Erről az ársapkáról kellene megegyezni a különböző finomított olajtermékek esetében, azonban ez tegnap nem sikerült, így holnap ismét nekifutnak a diplomaták. Az Európai Bizottság a prémium termékekre – például a gázolajra – hordónként 100 dolláros limitet javasolt, 45-öt pedig az olyan kevésbé értékesekre, mint a fűtőolaj. Lengyelország és a balti államok viszont alacsonyabbra akarják tenni a lécet az Ukrajnában háborúzó Oroszország bevételeinek csökkentése érdekében. Ugyanezt szeretnék elérni a 60 dolláros nyersolaj-ársapkával is, amelyet kéthavonta vizsgálnak felül, így ennek is most jön el először az ideje.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy mekkora gondokat okozhat a dízelimport leállítása az európai-, illetve a világpiacon. A Nemzetközi Energiaügynökséget vezető Fatih Birol nem számít nagyobb fennakadásokra, Horváth Ágnes, a Mol vezető közgazdásza viszont a Guruló Hordó blogon arról írt múlt héten, hogy átmenetileg dízelhiány is kialakulhat. Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője egy tavalyi G7-cikkében szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a gázolajnál lehet a legnehezebben nélkülözni Oroszországot az európai ellátásból.

Szintén ellentmondásos az olajszankció eddigi eredménye. Papíron ugyanis igaz, hogy Oroszország csak jelentős árengedménnyel tudja értékesíteni a nyersolaját az ázsiai (elsősorban indiai és kínai) vevőknek, de ez nem biztos, hogy teljesen fedi a valóságot. Ahogy az Economist nemrég felhívta rá a figyelmet, ez a kereskedelmi csatorna nehezen átlátható, és a kimutatott árak nem biztos, hogy fedik a valóságot, mert minden szereplő abban érdekelt, hogy a valósnál adott esetben kisebb vételárat mutasson ki.

Emellett pedig visszaszorulóban van a nyugati hajózási és biztosítótársaságok részvétele az orosz olaj szállításában, azt egyre inkább a szürke zónában mozgó, dubaji vagy éppen hongkongi bejegyzésű cégek végzik, gyakran életciklusuk végén járó tankerekkel.

