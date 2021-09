Lelassultak, de az Európát kiszolgáló teherszállító hajók így is szennyezőbbek, mint gondolták

Fotó: AFP/Europress

A tengeri hajózás mostanában leginkább a többszörösére emelkedett fuvardíjak és a kiszámíthatatlanná vált szállítási idők miatt kerül szóba, de hosszú távon ennél is fontosabb hozzájárulása a klímaváltozáshoz. Ennek fényében elég meglepő, de csak most készült el az Európai Unió első átfogó jelentése a szektor üvegházgáz-kibocsátásáról, amely szerint ez ráadásul nagyobb, mint amennyit az előzetes számítások mutattak.

A közlekedési szektoron belül a hajózás jelenleg 14 százalékos részaránnyal a harmadik helyen áll a közúti közlekedés – amely a kibocsátás 71 százalékát adja – és a repülés mögött. Mivel a becslések szerint az uniós hajózási szektor teljesítménye több mint a duplájára emelkedik 2050-re a 2005-ös szinthez képest, a jelenlegi tervek valószínűleg kevesek lesznek ahhoz, hogy el lehessen érni uniós szinten a klímasemlegességet az évszázad közepére. (Tehát hogy legfeljebb annyi üvegházhatású gázt bocsássanak ki az EU területén, amennyit különböző módszerekkel ki is vonnak a légkörből.)

Ennek érdekében a közlekedésből származó kibocsátást 90 százalékkal kell csökkenteni 2050-re, mivel azonban a hajózásban a helyzet rosszabb a gondoltnál, vagy erősebb intézkedésekre van szükség az ágazatban, vagy más közlekedési szektorok kibocsátását kell még inkább megvágni. Eddig azzal számoltak, hogy a hajózásban 75 százalékkal kell csökkenteni a kibocsátást 2050-re – emlékeztet a Bloomberg cikke.

Az egyik tervezett intézkedés, hogy a hajózást is be kell vonni az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerbe, tehát a szállítmányozó cégeknek is ugyanúgy fizetniük kell a szennyezésük után, mint már jelenleg is például az erőműveknek. Emellett az olyan megújuló üzemanyagok hajózási felhasználását is elősegítenék, mint a bioüzemanyagok és a (zöld) hidrogén.

Ezeket a terveket még el kell fogadniuk a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek, de hogy nem triviális feladatról van szó, azt mutatja az egyik már megvalósult kibocsátáscsökkentési intézkedés. A jelentés szerint 2008-hoz képest a hajók 20 százalékkal csökkentették a sebességüket, és így kevesebb üvegházhatású gázt juttatnak a légkörbe. Ez klímavédelmi szempontból természetesen örvendetes, de a hajók lassulása az egyik – nem sokat emlegetett – oka a bevezetőben emlegetett problémáknak, vagyis hogy drágábbá vált a tengeri szállítmányozás.

