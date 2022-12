Miért most alakult ki pánikvásárlás és üzemanyaghiány a benzinkutakon?

MTVA/Bizományosi: Róka László

A lényeg most: az ország számos kútján elfogyott a nem hatósági áras üzemanyag is, a Mol szerint a hétvégi „pánikvásárlás” során az átlagosnál másfélszer több benzint vásároltak a magyar kutakon. Kormányzati szereplők is elismerték a kialakult benzinellátási problémákat.

Mi vezetett ide? Tavaly novemberben rögzítette literenként 480 forinton a kormány a 95-ös benzin és gázolaj árát, majd tavasszal a nagykereskedelmi árát is.

A nagykereskedők erre válaszként jóformán felhagyták az importtal, de a Mol átvette a konkurensek pozícióit, piaci részesedése a becslések szerint 90 százalékra nőtt. A Mol viszont nem tudta hosszú távon tartani a lépést az élénk kereslettel, bár teljes fordulatszámon pörgette finomítóit.

Egészen addig, amíg a százhalombattai finomítót részben le kellett állítani felújítás, illetve műszaki hiba miatt.

Nem segített a helyzeten sokat a stratégiai tartalékok megnyitása és az import felpörgetését célzó részleges hatóságiár-kivezetés sem.

Az egész régióban dízelellátási gondok alakultak ki a magyar helyzettől függetlenül.

Már nyár végén bezárt a magyar benzinkutak harmada-negyede. A még nyitva lévő kis kutak közül soknak a Mol hetek óta nem szállít üzemanyagot.

A hatósági ár megszüntetéséről elterjedt álhírek miatt sokan készleteket felhalmoztak fel.

Mire számíthatunk a következő hetekben? Nehéz megmondani, de a Mol szerint a százhalombattai finomítóban nőhet a kitermelő kapacitás a következő napokban, bár azt az értesülést nem erősítették meg, hogy pár napon belül 100 százalékra állhatnak vissza.

A feszültséget ez enyhítheti, de a több tényezőre visszavezethető ellátási problémákat önmagában nem oldja meg.

Az árstop jelenleg december 31-ig érvényes – nemrég már a Miniszterelnökség is azt nyilatkozta, hogy a hosszabbítás csak bizonyos feltételek teljesülése esetén képzelhető el: a finomítói kapacitás növelése mellett ilyen a korábban ukrajnai háborús károk miatt leállt Barátság kőolajvezeték zavartalan működése.

Érvénybe lépett a G7 és az EU által megszavazott ársapka az orosz olajra, ami alól viszont a magyar vezetékes import kivétel. Az ársapkára válaszul Moszkva leállíthatja az azt megszavazó országokba a szállítást – ez érintene minket is. Ami viszont azért lenne ambivalens, mert pont Magyarország (valamint Csehország és Szlovákia) ársapka feletti áron is veheti az orosz olajat.

A benzinkutak további mennyiségi korlátozásokat is bevezethetnek.

Az biztos, hogy a jelenleg ismert feltételek mellett a Mol egyre kevésbé képes kiszolgálni az igényeket, amelyek az év végi időszakban egyébként is nagyobbak a szokásosnál. Ugyanakkor a Mol igyekezett megnyugtatni a kedélyeket: a tartálykocsik közlekednek, a benzinkutak nyitva vannak.

