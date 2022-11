Az ünnepek közeledtével mutatja meg valódi arcát a benzinárstop fenntarthatatlansága

MTVA/Bizományosi: Róka László

Országosan egyre gyakrabban tapasztalni üzemanyaghiányt a benzinkutaknál, a Miniszterelnökség pedig ezzel összefüggésben közölte, hogy januártól csak bizonyos feltételekkel fogják tudni meghosszabbítani a benzinárstopot.

Alulnézet: A Telex gyűjtése alapján legalább 10 megyében és Budapesten volt tapasztalható hiány a hatósági áras üzemanyagból. A hazai piacot 80-85 százalékban ellátó Mol ezen a héten nem szállít üzemanyagot több száz független kútra, az OMV, a Shell és az Auchan pedig korlátozta az egy tankoláskor megvehető üzemanyag mennyiségét a kútjain.

Tágabb kontextus: Kisebb-nagyobb módosításokkal tavaly november közepe óta vonatkozik 480 forintos hatósági ár az üzemanyagokra. Mivel február vége óta a nagykereskedelmi ár is stoppolt, nem igazán éri meg itthon importálni.

Az árstop ellenösztönzi a takarékoskodást, a szűkebb kínálat karácsony előtt szezonálisan is nagyobb kereslettel találkozik. Árat nem lehet emelni, így hiány keletkezik.

Két feltétel: a Miniszterelnökség szerint két tényezőtöl függ, hogy januártól marad-e az árstop:

A Barátság vezetéken keresztüli zavartalan olajellátása,

és a Mol százhalombattai finomítójának folyamatos működése is szükséges a benzinárstop január utáni fenntartásához.

Igen, de: A Barátság kőolajvezetéken az elmúlt hetekben rakétatalálat miatt szünetelt az Oroszország felől érkező ellátás, bár szakértők szerint valójában más forrásokból is megoldható lenne az import. Nehezebb ügy, hogy a 60 százalékon üzemelő finomító karbantartása is korlátozza az olajkínalatot, és nem tudni, hogy ez még mennyi ideig tart. A két feltétel teljesülése így elég bizonytalan.

Mi következik? A kormány eddig inkább csak kiterjesztette az árstopokat, még akkor is, ha előtte az ellenkezőjét lebegtette be. A piaci árak mindenesetre hetek óta csökkennek, az árstop kivezetése így most kevésbé fájna, mint hónapokkal ezelőtt.

