Spotify Stadion lesz az FC Barcelona otthonából

Fotó: AFP/Europress

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

(Csonka Attila a HOLDBLOG szerzője.)

Ilyen az, amikor egy fociőrült techvezér óriási szponzorációs együttműködést kínál fel egy küszködő sztárcsapatnak: hosszú távú megállapodás született arról, hogy az FC Barcelona stadionját a nyáron átnevezik Spotify Camp Nou-ra. Mellette a streamingszolgáltató logója kiemelt helyen szerepel majd a következő négy évben a barcelonai játékosok mezén, és a Spotify előadói egyéb reklámlehetőségeket is kapnak a klub felületein – írta a Fortune a vállalat közleménye alapján.

Egy helyi lap, a La Vanguardia szerint a katalánok 280 millió euróért (105 milliárd forintért) bólintottak rá arra – a csapata történelme során először -, hogy egy támogatójuk a stadion névtáblájára kerülhet.

A HOLDBLOG-on arról írok, hogy ez az éves 76 millió dolláros üzlet létkérdés volt az anyagi gondokkal küzdő és stadionfelújítás előtt álló Barcelonának. A cikkből kiderül, némi szerencse is kellett hozzá, hogy a Spotify futballfanatikus igazgatója, Daniel Ek és a klub végül egymásra találjanak. Egyébként a streamingcég remek évet zárt, nem véletlen, hogy most látták megfelelőnek az időzítést ahhoz, hogy helyet kérjenek az európai focivilág asztalánál.

Az orosz-ukrán háború kapcsán kivetett gazdasági szankciók miatt az angol bajnokság is nagy változások előtt áll. A HOLDBLOG-on Roman Abramovics Chelsea-tulajdonos kálváriájával és a Londonból való távozása utáni terveivel is foglalkozok.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkPár ember dönti el, hogy miből lesz sláger, de azt mondják, őket nem lehet lefizetniA lejátszási listákat összeállító profi kurátorok kezében összpontosul a hatalom a netes zenehallgatás korszakában.

Vállalat Barcelona labdarúgás Spotify stadion szponzoráció Olvasson tovább a kategóriában