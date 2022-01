Egy párharc, ahol mindenki győztesnek nyilváníthatta magát

Airbus A321-est kísér a svájci légierő bemutató köteléke (illusztráció). Fotó: AFP/Europress

Az utasszállító repülőgépek építését évtizedek óta a páneurópai Airbus és az amerikai Boeing versenye határozza meg, a visszatérő próbálkozások ellenére eddig nem sikerült megingatni ezt a duopóliumot. A két óriás évről-évre verseng azon, hogy melyikük tud több repülőt el- és átadni, 2021-ben pedig úgy alakultak a számok, hogy mindketten győztesnek nyilváníthatták magukat: az Airbus sokkal több repülőgépet gyártott le tavaly, a Boeing viszont több megrendelést zsákolt be.

A két cég egy nap különbséggel hozta nyilvánosságra tavalyi mutatóit, elsőként az Airbus. A vállalat 2021-ben 611 repülőt adott át megrendelőinek, ami 8 százalékos javulás 2020-hoz (566 darab) képest. Ez a tervezettnél még több is 11-el, ami azt mutatja, hogy a cégnél képesek voltak kezelni a szeptember-október során fellépett beszállítói és nyersanyagproblémákat.

Az utóbbi évek tendenciái alapján nem meglepő, hogy a leszállított repülők legnagyobb része az A320-as gépcsaládba tartozik – ilyeneket használ például a Wizz Air is –, ezekből 483-at adtak át. Míg a koronavírus-járvány kitörése utáni lemondások következtében előfordult, hogy egy repülőgépet úgy gyártott le az Airbus, hogy még nem volt gazdája, ma már az ilyen gépek elfogytak. Aki új A320-as vásárlóként most áll be a sorba, több évet kell várnia, mire hozzájut a géphez.

Ezzel szemben a Boeing tavaly csak 340 repülőt adott át, de ez nem igazán meglepő azok után, hogy a 737 Max gyártását csak fokozatosan indították újra a szabályozói engedélyek ismételt megszerzését követően. Mint emlékezetes, 2018-2019 során két ilyen, szinte vadonatúj gép is katasztrófát szenvedett az elvileg a pilóták munkáját megkönnyítő rendszer hibás működése miatt. A széles törzsű 787 Dreamlinerek összeszerelése pedig jelenleg is szünetel, mert a hatósági ellenőrzések során gyártási hibákra bukkantak.

Az amerikai vállalatnál azzal vigasztalódhatnak, hogy tavaly 909 gépükre érkezett megrendelés a Bloomberg összesítése szerint, míg az Airbusnak meg kellett elégednie 771-el. (Ezek bruttó számok, azaz nincsenek csökkentve a visszamondásokkal.) Várhatóan tehát tovább folytatódik a két nagy gyártó kiélezett küzdelme: a széles törzsű és teherszállító gépeknél a Boeing áll jobban, az előbbieknél 140 megrendelést könyvelhetett el 2021-ben, míg az Airbus csak 46-ot. Az egyfolyosós gépeknél viszont a teljes (tehát nem csak a tavalyi) megrendelésállományt tekintve az európai cég 6314-4138-ra vezet.

