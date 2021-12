Karácsony helyett farsang – lefújták az év végi céges bulik háromnegyedét

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Nem indult rosszul a rendezvényszervező cégeknek az ősz, és egy ideig úgy tűnt, hogy nem is folytatódik rosszul. Beérkeztek ugyanis a nagyobb karácsonyi bulik megszervezésére vonatkozó megbízások. Emiatt úgy nézett ki, hogy a csúcsszezonnak számító karácsonyi időszak hasonlíthat a 2019-esre, amikor utoljára lehetett rendes év végi bulikat tartani.

Októbertől kezdve viszont a járványhelyzet romlásával olyan lemondási hullám indult be, ami szertefoszlatta az iparági reményeket. A járványt nagyon jelentősen megszenvedő ágazatban a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) felmérése szerint jelenleg

az év végi időszakra tervezett rendezvények mindössze 20-25 százaléka fog az eredeti tervek szerint megvalósulni.

Nagy Csaba, a Budapest Party Service catering cég értékesítési igazgatója arról számolt be, hogy a szeptemberi és októberi hónap még egészen jól sikerült, és még a november is „értelmezhető volt”. November folyamán aztán csökkenni kezdtek a megrendelések, és most úgy néz ki, hogy idén decemberben 25 rendezvény étel- és italellátását fogják biztosítani. Összehasonlításképpen, ez a szám 2019 decemberében még 90 volt.

Erdős Ákos, az egyik legnagyobb magyar rendezvényszervező cég, a Hello Agency ügyvezető igazgatója és a XII. kerületi Larus Étterem tulajdonosa arról számolt be, hogy az ügynökségnél októberben a rendezvények nagyjából 60 százalékát mondták le, novemberben pedig a maradékot.

A Hello Agency multinacionális vállalatok rendezvényeit szervezi, és Erdős elmondása alapján ezeknek a cégeknek a belső szabályzatok miatt nem is lehetett volna más választása, mint az események lemondása. „A Larus foglaltsága 30 százalékos decemberre, ez alapján azt látom, hogy kisebb cégek 20-30 fős karácsonyi vacsorákat azért megtartanak” – mondta, és annyit tett hozzá, hogy iparági szinten leginkább még az állami vagy államközeli szervezésű eseményeket tervezik megtartani.

Horváthné Zsigmond Eszter, a MaReSz főtitkára kérdésünkre megerősítette, hogy lemondási hullám indult az ágazatban, ami az egészségügyi ágazat szakmai rendezvényeinek miniszteri tiltásával kezdődött. „Noha az egyéb üzleti rendezvények tartására vonatkozóan nincsenek korlátozások – ezek az események beltéren, ugyan védettségi igazoláshoz kötötten, de megtarthatóak lennének -, mégis az tapasztalható, hogy a megrendelők, főként a multinacionális cégek a járványterjedés miatti aggodalom okán tartózkodnak a nagyobb belső céges események vagy partnerpartik szervezésétől” – írta.

A konferenciák egy részét online módon pótolják, de ezek jövedelmezősége jóval alacsonyabb az eredetileg tervezettnél, illetve az események networking és csapatépítő funkciója így kevéssé pótolható.

Annyi könnyebbségünk van ezzel, hogy mostanra már bejáratott műfaj lett a digitális esemény, de ez azért más dimenzió mind bevételben, mind munkamennyiségben

– mondta erről Erdős Ákos.

Az új megoldások közül viszont nem mindegyik jelent már megoldást a mostani helyzetre. Nagy Csaba például megemlítette, hogy korábban próbálkoztak ételkiszállítással online események résztvevői számára, de ez a megoldás nem lett igazán elterjedt.

A MaReSz felmérése szerint reményre ad okot, hogy a lemondott rendezvények több mint 52 százalékát halasztott dátummal, de meg tervezik tartani. A szakma bízik a járvány decemberi tetőzésében, és hogy a következő év elejétől újra felfutóban lesz a kereslet a rendezvények iránt.

Ami biztató, hogy a megbízók februárra-márciusra várják a hullám lecsengését, és sokan akkora foglalnak át. Az egyik ügyfelünk például az év végi céges buli helyett évindító farsangi rendezvényt tart

– mesélte erről Nagy Csaba.

