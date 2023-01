Régebben a bankigazgató hagyta jóvá a kártyadesignt, mára a mobiltárcák országává váltunk

Fotó: Getty Images

Két év alatt csaknem a háromszorosára nőtt a mobiltárcába regisztrált bankkártyák száma Magyarországon, ma már csaknem minden ötödik kártyás vásárlást mobiltárcával fizetünk ki. A Visa nemzetközi, a magyar fogyasztókat is megkérdező kutatásának eredménye összecseng ezzel: kiderült, hogy itthon a tízből négy válaszadó hozzáadta kártyáját a legnépszerűbb magyar mobiltárca-alkalmazáshoz, és csaknem ötödük hetente legalább egyszer fizet a mobiljával a boltokban.

A magyarok egyre nyitottabbak az új típusú fizetési szolgáltatások iránt. Míg 2020. június végéig 572 ezer kártyát regisztráltak az ügyfelek mobiltárcákba, mostanra ez csaknem a háromszorosára nőtt. A jegybank által közölt legfrissebb adatok szerint 2022. szeptember végére több mint 1,6 millió mobiltárca lapult a vásárlók zsebében. Ez az előző negyedévhez képest is jelentős, nyolc százalékos növekedést jelent.

További lendületet adott a mobiltárcás fizetéseknek, hogy a sima kártyás vásárlások száma és értéke is kilőtt. Tavaly július-szeptemberben 382 millió alkalommal használtunk kártyát fizetéshez, ami csaknem ötödével haladja meg az egy évvel korábbit. Értékre is minden eddiginél többet fizettünk kártyákkal: az összes hazai és külföldi betéti kártyás vásárlás értéke 3,7 ezer milliárd forint volt ugyanekkor,

aminek mintegy 13 százalékát, 473 milliárd forintot már mobiltárcás vásárlással költöttük el.

Rá lehet kattanni

Akik regisztráltak, tényleg használják is a mobiltárcáikat. Jelentősen nőtt azon mobiltárcába mentett kártyák száma, amelyekkel fizettek is vásárláskor 2022 harmadik negyedévében. A tranzakciók száma meghaladta a 6,9 milliót – ez több mint 90 ezerrel múlja felül az előző negyedévit. Tehát azok a fogyasztók, akik egyszer kipróbálják a szolgáltatást, előszeretettel veszik igénybe máskor is a fizikai kártyák kiváltását lehetővé tevő megoldásokat – írja a jegybank a jelentésben.

Mobiltárcák sűrűjében

A Visa nemzetközi, a magyar fogyasztókat is megkérdező kutatásának eredménye összecseng a fentiekkel: kiderült, hogy itthon a tízből négy válaszadó hozzáadta kártyáját a legnépszerűbb magyar mobiltárca-alkalmazáshoz és csaknem ötödük hetente legalább egyszer fizet a mobiljával a boltokban, 4 százalékuk pedig okosórájával.

A Z generáció, azaz a 18-24 évesek között magasabb ez az arány, háromnegyedük már legalább egy mobilalkalmazáshoz hozzáadta a kártyáját. Ezzel a régiós középmezőnyben vagyunk, Lengyelországban kicsit alacsonyabb, 67 százalék, míg Romániában (82 százalék) és Szlovákiában (80 százalék) kicsit magasabb ez az arány.

„Nemrég még nem volt jellemző, hogy valaki pénztárca vagy bankkártya nélkül induljon el otthonról. Ma ez már nem csak a Z generáció vagy a technológia szerelmesei számára mindennapos. A 45-54 éves magyar válaszadók 75 százaléka tisztában van azzal, hogy az üzletekben fizethet okostelefonjával, és 22 százalék él is ezzel a lehetőséggel” – mondta Marcel Gajdos, a Visa Csehországért, Magyarországért és Szlovákiáért felelős vezetője.

A kutatás szerint a magyarok leggyakrabban ételrendelési, streamingszolgáltatást nyújtó és közlekedési, utazási alkalmazásokhoz adják hozzá kártyaadataikat, azaz ezekben a szolgáltatókban és alkalmazásokban bíznak meg annyira, hogy elmentsék a kártyájukat.

Biztonságosabb, mint a kártya

Érdekes ellentmondás, hogy míg a mobiltárcával fizető magyar fogyasztók annak biztonságossága miatt fizetnek leginkább így, a mobilos fizetést nem használók pont a biztonság vélt hiánya miatt tartózkodnak mind az online, mind a boltokban történő mobiltelefonos fizetéstől.

A magyar fogyasztók csaknem negyede úgy véli, hogy az ilyen megoldások beállítása is nehézségekbe ütközhet.

„A mobilfizetés – akár üzletben, akár online – az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. Az okostelefonnal, okosórával vagy tablettel végrehajtott Visa-fizetések ugyanolyan védelmet élveznek, mint bármely más Visa-kártyás tranzakció. Lényeges, hogy amikor valaki hozzáadja a kártyaadatait egy mobiltárcához, a Visa az adatokat egy egyedi számsorral helyettesíti. Ezt a technológiát tokenizációnak nevezik, és egy további biztonsági réteget jelent” – hangsúlyozta Marcel Gajdos.

A régen státuszszimbólumnak tartott aranyszínű és más extrákkal bíró bankkártyák helyét mára a mobiltelefonok és az okosórák vették át. „Régen még annyira fontos volt, hogy néz ki egy bankkártya, hogy a vezérigazgató hagyta jóvá a kártyadesignt” – idézte fel.

„A magyar Erste Bank ügyfélkörének 67 százaléka digitálisan aktív. Közülük csaknem félmillióan mobiltelefont használnak a mindennapi bankoláshoz. Ez a legdinamikusabban növekvő ügyfélszegmens, kortól és státuszától függetlenül. Az aktív mobilhasználók közül 200 ezren napi gyakorisággal fizetnek telefonnal, a remote payment szolgáltatások közül a legnépszerűbb a parkolási díjfizetés és a QR-kódos sárgacsekk-befizetés” – mondta az Erste lakossági vezérigazgató-helyettese.

Harmati László szerint számos terület vár még felfedezésre, a következő lépés az lesz, amikor a kártyahasználathoz kapcsolódó korhatárokat változtatják. Most – szülői engedéllyel – 16 éves kortól lehet valakinek mobilra tokenizált kártyája, ez a küszöb a jövőben lejjebb mehet. Emellett a családi kártyaszolgáltatásokban rejlő lehetőségek is kiaknázatlanok még a kelet-közép-európai régióban.

A cikk megjelenését a Visa támogatta.

