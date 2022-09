Napelemekkel indult, e-autó töltőpontokkal folytatódik az energiaforradalom

Fotó: MTI/Varga György

A napelemes rendszerek jól megágyaznak az e-mobilitásnak: akinek van napeleme, annak 99,9 százalék, hogy három éven belül e-autótöltője is lesz és saját maga termeli meg az üzemanyagát – de a puzzle négy dologból áll: a töltőből, a napelemből, a tárlóból és az energiamenedzsment rendszerből – mondta Novotny Dénes, az Alteo e-mobilitás üzletágának vezetője, az Alte-Go Kft ügyvezető igazgatója a G7 podcastban.

A tárolás nélküli energiatermelés nem fenntartható, mert ilyenkor a hálózatot használjuk energia tárolónak, mintegy kényelmi szolgáltatásként. Azonban ha sok a termelés és nincs akkora fogyasztás napközben, akkor az energia nagy részét nem lehet felhasználni. A jövőben arra fogják ösztönözni a fogyasztókat, hogy amit megtermelnek, fogyasszák el – például töltsék be az autójukba – vagy tárolják ott a helyszínen. Nemsokára akár egy telefonos alkalmazáson keresztül is szabályozni lehet a hálózatba történő visszatáplálást, például amikor a szolgáltató éppen többet fizet az áramért. Az ügyfél szintjére jön le a decentralizált működés – emelte ki Novotny Dénes.

A publikus töltésnél az a jövőbe mutató megoldás szerinte, hogy nem építünk ki százmillió forintért egy óriási villamoshálózatot, 500 kilowatt vagy 1 megawatt teljesítménnyel, ami folyamatosan rendelkezésre áll, mert a 24 órából a pontonként átlagosan 8-9 autó töltése mindössze három órát jelent. A helyi energiatárolást kell jól eltalálni – ne legyen se túl nagy, se túl kicsi –, amit akkor tudunk feltölteni árammal, amikor az éppen a legolcsóbb. Már nem feltétlenül az éjszakai áram a legolcsóbb, mert már akkora méreteket ért el a napelemes energiatermelés, hogy sokszor a nappali időszakban van nagyobb kínálat, és esik le az áram ára.

A töltőpontok megléte már az új társasházi lakások értékesítését és az irodák bérbeadását is befolyásolja. A nem publikus töltők esetében egyre nagyobb az igény a nem közös használatú, hanem dedikált töltőpontokra – mondta Novotny Dénes. Egy nemrég elkészült, 200 lakásos projektnél például 64 töltőpontot helyeztek el, és az ezekhez tartozó lakások gyorsabban el is keltek. De van már olyan társasházi beruházó is, amelyik annyi töltőpontot tervez, ahány parkolóhely van a mélygarázsban – mondta.

