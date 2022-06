Ma még versenyelőnyben vannak a zöldebben működő cégek, de holnap ez már alapelvárás lesz

Rongyokat és újrahasznosítható hulladékot válogató ember Pakisztánban egy szemétlerakóban. Fotó: Rizwan TABASSUM / AFP

Számos kutatás készült már a fenntarthatósággal kapcsolatos fogyasztói szokásokról, de a pénzügyi szektorban ez még nem egy telejesen feltárt terület – pedig érdekelné a bankokat az ügyfelek hozzáállása a témához.

A Mastercard Magyarország a Frontíra tanácsadócéggel közösen, magyar banki ügyfelek körében végzett kutatásából kiderült, hogy a klímaváltozást továbbra is az egyik legnagyobb problémának tekintik, és bár csaknem mind maguk is tesznek a fenntarthatóbb bolygóért, az egyén felelősségét nem tekintik akkorának, mint a nagyvállalatokét és a szabályzókét – mondta Rácz Anna, a Mastercard fenntarthatóságért felelős marketingszakértője a G7 podcastban.

Az ezer fős, reprezentatív kutatásban a résztvevők egynegyede a legfiatalabb, Z generáció képviselője volt, 18-24 éves fiatalok, hiszen ők a jövő fogyasztói. Bár a környezetvédelem mindenkinek egyformán fontos, de a hozzáállás és a változtatási hajlandóság generációnként eltérő. Az idősebbek inkább egy-egy környezetbarát terméket keresnek, míg a Z generációsok életmódváltást is bevállalnak, és nem termékszinten keresik a fenntarthatóságot – náluk még fontosabb a transzparencia, hogy az egész brand zöld legyen, a vállalati működéssel együtt.

Eddig a kényelem volt a fő szempont egy termék vagy szolgáltatás vásárlásánál, most emellé bejött a fenntarthatósági szempont is, azaz hogy a kiválasztott termék védje, de legalább ne károsítsa a környezetet.

Igaz a sokat hangoztatott alapvetés, hogy ami digitális az zöld – azonban attól, hogy zöld, még nem biztos, hogy hajlandók többet fizetni érte az emberek, mert úgy vélik, hogy ami digitális, sokkal kevesebbe kerül a banknak vagy szolgáltatónak. Azonban ha transzparensen elmondják nekik, hogy miért drágább egy adott termék, sokkal inkább hajlandók áldozni rá.

Emellett az ügyfeleket érdekli az is, és nagyban növelné a lojalitásukat, ha jobban tudnák, hogy a bankjuk mit tesz a környezetvédelemért – nagy részük nem tud erről semmit. A kommunikáció tehát fontos ezen a téren is, mert a fenntarthatóbb működés most még versenyelőnynek tűnik, de valójában kezd magától értetődő elvárássá válni a fogyasztóknál.

