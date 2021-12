A bankok is tehetnek a zöldebb bolygóért, és nem csak a papírfelhasználásuk csökkentésével

Egy tüntető "Tegyük újra zölddé a bolygónkat" feliratú transzparenst tart a kezében egy klímaváltozás elleni felvonuláson. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP.

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A fenntarthatóság jelentős üzlet is az ezzel foglalkozó cégek számára, a viselkedésüket pedig leginkább pénzzel lehet befolyásolni, ösztönözni. Az ehhez kötődő banki kockázatok kalkulálása kulcstényező lehet a fenntarthatóbb gazdaságra való átállási folyamatban.

Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program igazgatóságának vezetője volt a G7 podcast vendége. A beszélgetést ide kattintva vagy bármely podcast-lejátszóban lehet meghallgatni.

A politikai elhatározás megvan ahhoz, hogy az Európai Unió 2050-re klímasemleges legyen. A gazdaság tehát jelentős átalakulás előtt áll, amit azonban finanszírozni kell, a változáshoz szükséges vállalatokon keresztül. A bankoknak, többek között az is feladatuk, hogy finanszírozzák ezeket.

Jól mutatja a trendet, hogy míg a zöld kötvények piaca tíz éve marginális volt, pár milliárd dollárt mozgatott meg, mostanra több 100 milliárd dolláros piaccá vált; Magyarországon is számos zöld kötvénykibocsátással találkozhattunk.

A szabályzók, a nemzeti bankok, az európai bankfelügyelet is konkrét elvárásokat támasztott a bankrendszer felé, egyrészt kezdjenek el foglalkozni a fenntarthatósággal, másrészt készítsék fel a rendszereiket – például a kockázatkezelésit – az ilyen kérdések mérésére, és a döntéshozatali folyamataikba is építsék bele szempontként a fenntarthatóságot.

Mivel pénzzel lehet leginkább befolyásolni a vállalatok viselkedését, a hitelintézeteknek is el kell kezdeniük felmérni, számszerűsíteni, és árazni a klímaváltozással kapcsolatos igényeket – mondta a szakértő.

A kockázatkezelés mérésére egy extrém példa lehet a szénerőművek esete, amelyek tíz éve stabil befektetésnek számítottak, jól kiszámítható bevétel- és költségoldallal, ingatlanfedezettel. Pénzügyileg lehet, hogy ez most is igaz, de azóta sok szabályozói és fizikai kockázat is felmerült, amelyeket most már lehet mérni is, és amelyeket figyelembe véve az adott eszköz jóval kockázatosabbá vált. Ez fordítva is elmondható: egy napelempark mára stabil technológia lett, és az igény is növekszik rá.

Pókos Gergely szerint lassabban haladunk a definíciók pontosításában, de a jövőben ez is fel fog gyorsulni. A „mitől zöld, hogyan zöld, egyáltalán mit jelent, hogy zöld?” típusú kérdésekben is egyelőre nincs meg a teljes piaci konszenzus. A következő pár évben minden bizonnyal tisztulni fognak a kapcsolódó fogalmak és beszámolók, ami sokkal nagyobb transzparenciát hoz majd.

A podcast elkészítését az OTP Bank támogatta.

Podcast Támogatói tartalom Olvasson tovább a kategóriában