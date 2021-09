A cégeknek sem jó, ha a dolgozóik munkafüggők

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

https://g7.p3k.hu/uploads/2021/09/kun_sb_final_v2.mp3

A munkafüggőség talán úgy határozható meg legjobban, hogy a személy számára a legfontosabb és mindenen felül uralkodó tevékenység maga a munkavégzés, és ez a fajta túlzott vagy kényszeres munkavégzés aztán nagyon sok káros következményt hoz az életében. Ezek a következmények nagyon sok területre kihatnak, de az egyik kulcstényező, hogy az illető annyira sokat dolgozik, hogy az már nem segíti az életét, hanem pont, hogy gátolja, akadályozza – mondta Kun Bernadette az e heti G7 Podcastban.

Kun más kutatókkal együtt reprezentatív felmérést végzett arról, hogy Magyarországon hány ember tartozik a munkafüggőség szempontjából veszélyeztetett csoportba, tehát hány emberről mondható nagy valószínűséggel, hogy munkafüggő. Ez alapján a teljes felnőtt lakosság négy százalékát érinti a probléma. Kifejezetten csak a munkavállalók körében 7-8 százalék a rizikócsoportba tartozók aránya.

A beszélgetést a fenti lejátszás gombra kattintva is meg lehet hallgatni, de jobb feliratkozni ránk valamelyik okostelefonos podcast appban, és a Spotify-on is be lehet követni minket.

A munkafüggőség kezdetben jó is lehet az adott szervezetnek, hiszen van egy kolléga, aki dolgozik mint az őrült, minden feladatot elvállal, bármikor el lehet érni, otthon is dolgozik.

Hosszú távon viszont ez nem fog megtérülni, hiszen ha valaki ilyen mértékben a munkának szenteli az idejét és túlhajszolja magát, az sem az egyénnek, sem a szervezetnek nem lesz előnyös

– mondta az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója.

Kutatások is megerősítik ugyanis, hogy a munkafüggők gyakran kontrollmániások, mindent a kezükben akarnak tartani, és ezért minden feladatot ők akarnak megcsinálni. Így nehezen tudnak együttműködni másokkal. A kényszeres vonások miatt nagyon el tudnak merülni a részletekben, és emiatt a kreatívabb feladatoknál nem biztos, hogy olyan produktívak lesznek. A túlhajszoltság miatt pedig előbb-utóbb kimerülnek, ami a teljesítményükre is kihat. Egészségügyi problémák miatt többet hiányozhatnak, a kialvatlanság miatt fáradtabbak lesznek, ami munkahelyi konfliktusokat is okozhat.

Összességében ezért én mindenképpen azt gondolom, hogy nem feltétlenül éri meg a szervezetnek, hogy egy munkafüggő dolgozzon ott

– mondta.

A beszélgetésben ezeken kívül szó volt még arról is, hogy:

milyen tünetei vannak a munkafüggőségnek, és hogyan lehet megkülönböztetni attól, ha valaki egyszerűen csak szeret dolgozni,

milyen személyiségjegyek és milyen külső hatások teszik valószínűbbé a munkafüggőség kialakulását,

mit lehet tenni egyénileg és szervezetileg a munkafüggőség kialakulása ellen,

és hogy hogy néz ki a munkafüggőség terápiás kezelése.

A beszélgetésben említett januári podcastunk:

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkÖnként égetjük ki magunkat a munkahelyünkönAz elmúlt évek egyik legnépszerűbb filozófusa, Byung-Chul Han szerint a munka megváltozása összefüggésben van a mentális betegségek terjedésével. K. Horváth Zsolt a G7 Podcast vendége.

Kövesd a G7 podcastot bármelyik podcast-appon, és iratkozz fel a hírlevelünkre!

Korábbi adásaink:

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkVárosban vagy agglomerációban zöldebb lakni?A magyar lakosság fogyasztásához olyan sok területre van szükség, ami duplája hazánk területének. A G7 Podcast e heti vendége Harangozó Gábor.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz internetet hibáztatjuk a vállalhatatlan politikai vitákért, pedig a trollok offline is trollkodnakG7 Podcast! Bor Alexander szerint több százezer éves beidegződések határozzák meg a politikai viselkedésünket, aminek a csúnyább részeit az internet csak láthatóbbá teszi.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA migránskártya ott működött, ahol tömegeknek hiányzik az alapvető biztonságérzete2015 után egész Európában nőtt a migráció elutasítása, aztán Nyugat-Európában visszaállt a korábbi szintre, a keleti tagállamokban viszont jelentős maradt. De miért?

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNagyon fontosak a külföldről beáramló tőkebefektetések, de túlbecsültük a szerepüketNagyon kevés magyar céget tudtak a külföldi vállalatok beszállítóként magukkal húzni - fejtette ki Sass Magdolna, a KRTK Világgazdasági Intézetének igazgatója a G7 e heti podcastjában.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNem tudjuk, hogyan közlekedünk majd 2056-ban, és a koncesszióval az adófizetők állják a kockázatotMik a kockázatai annak, ha az állam 35 évre koncesszióba adja az autópályák építését és üzemeltetését? A G7 Podcast e heti vendégei Juhász Matthias és Bucsky Péter.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz EU-csatlakozás hiú reményei is fűtik a keleti tagállamok LMBT- és genderellenes mozgalmaitMi köze van az EU-n belüli egyenlőtlenségeknek a keleti tagállamok LMBT- és genderellenes mozgalmaihoz? Kováts Eszterrel beszélgettünk erről az e heti G7 Podcastban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNincs felzárkózás, ha a hazai tőkések exportteljesítmény nélkül erősödnekAlapvető tényezők hiányoznak a régióban ahhoz képest, ahogy a kelet-ázsiai fejlesztőállamok utolérték a világgazdaság centrumát. Ricz Judit és Gerőcs Tamás a G7 Podcast a heti vendégei.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkJúliusban elindulhat a kormány új rezsiharca BrüsszelbenAz uniós klímavédelem egyik legkomolyabb reformjának vitája kezdődik hamarosan. De milyen hatással lesz ez az országra? Bart Istvánnal és Muth Dániellel beszéltük át az e heti G7 Podcastban.

Podcast állás munka munka-magánélet egyensúly munkafüggőség pszichológia Olvasson tovább a kategóriában