A segítő fejlesztések elfogadására is nehezen van energiájuk az egyre leharcoltabb tanároknak

“Sokan próbálnak így vagy úgy javítani a magyar közoktatás gyakorlatán, de jelenleg a tanárok már olyan állapotban sincsenek, hogy az ingyenes segítséget elfogadják, nehéz pluszt bevinni a rendszerbe, mert az egész túlélő üzemmódban működik”, mesélt tapasztalatairól a Hősök Tere Alapítvány munkatársa, Fejes-Martinez Krisztina a G7 oktatási témájú podcastsorozata, a 28. óra új részében.

A beszélgetést a fenti lejátszás gombra kattintva is meg lehet hallgatni, de jobb feliratkozni ránk valamelyik okostelefonos podcast appban, és a Spotify-on is be lehet követni minket.

A Hősök Tere Alapítvány iskolai programja három éve működik, és idén 40-nél több iskola vesz benne részt. Az alapítvány az iskolákban a fejlődésközpontú gondolkodásmódról, felelősségvállalásról – ezt ők úgy hívják, hogy “a társas közöny legyőzése” –, az előítéletek feloldásáról tart tréningeket a diákok és tanárok részvételével, akik így jobbak lesznek az együttműködésben, önérvényesítésben, ami megmutatkozik az egész csoport tanulmányi eredményein és az egyének életminőségén is.

Fejes-Martinez Krisztina elmondta: az önérvényesítés, elfogadás, együttműködés nem mellékes dolgok az iskolában, ugyanis

“ezek a képességek a munkaerőpiacon jelenleg értékes, és egyre értékesebb képességek.”

Csakhogy a magyar közoktatás általánosságban nem remekel az átadásukban, aminek – a modern pedagógiai módszertani eszköztár általánosan tapasztalható hiánya mellett – sok esetben infrastrukturális okai vannak: például a terem nem alkalmas 30 fő közös munkájára, ráadásul összesen 45 perc alatt, vagy például nem alakítható könnyen a teremben a padok elrendezése.

“De olyan is előfordult, hogy az első beszélgetésen feszültséget éreztünk a diákok részéről, és egy idő után kiderült: bár volt erre lehetőség, a gyerekek még soha nem ültek egy nagy körben egymással szemben”, tette hozzá.

__

Kövesd a G7 podcastot bármelyik podcast-appon, és iratkozz fel a hírlevelünkre! A beszélgetéssel, illetve a 28. óra sorozattal kapcsolatos visszajelzéseket továbbra is várjuk a [email protected] címre.

A podcast elkészítésében közreműködött: Pálos Máté.

A 28. óra előző részei:

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz akkugyárak megjelenése megrángatta a magyar munkaerőpiacot, ezres nagyságrendben igényli a szakembereketFőleg a fiatalabb szakembereket el is szívják a magyar kis és középvállalatoktól.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkValamit rosszul csinálunk, ha a gyerekek így megutálják a fizikát nyolcadikraA Z-szak arra lesz képes, hogy a szaktanároknak nem éppen vonzó általános iskolákban is lesz olyan, aki természettudományt képes majd tanítani.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEz most nem az a helyzet, amikor a tanári teljesítménymérésre kéne helyezni a hangsúlytHogyan alakult át a tanárképzés, és miért béremeléssel kellene kezdeni a pálya vonzóvá tételét? A 28. óra vendége Csapodi Csaba, az ELTE Tanárképző Központ főigazgató-helyettese.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikk“Nem tiltják meg a tanárnak, hogy jó órákat tartson” - van tere az újításnak a magyar közoktatásbanHogyan kerülhetnek alapítványi vagy forprofit szereplők révén korszerű megoldások a közoktatásba? A 28. óra új adásában erre kerestük a választ.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMár nem feltétlenül akkora a különbség egy gimnázium és egy technikum közöttMi történik itthon a szakképzésben? A 28. óra adásában erről beszélgettünk Gál-Berey Csillával, a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumának igazgatójával.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikk„Én még többet is profitálok, mint a mentoráltjaim” – így segíthetik diákmentorok is a tehetséggondozástA 28. óra idei utolsó adásában két olyan kezdeményezést mutatunk be, amik az erőforráshiány ellenére is igyekeznek előremozdítani a tehetséggondozás ügyét.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNem lát olyan potenciált a kormány az oktatási reformban, mint amit Horthy vagy a kommunisták láttakAz elmúlt 100 évben a magyar politikai elitek számára az oktatás mindig komoly dilemmát jelentett Orbán Krisztián közgazdász szerint.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet Podcast Olvasson tovább a kategóriában