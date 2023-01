A techszektor után a kiskereskedelem a következő, ahol nagy változások jönnek

Fotó: AFP/Europress

A technológiai ágazat mellett a kiskereskedelem bizonyos területein is hirtelen óriásira nőtt a kereslet a járvány alatt, amit csak megnövelt létszámmal tudtak kiszolgálni a vállalatok. A helyzet ismét fordulatot vett, a forgalom mérséklődését tapasztalják például a lakberendezési és az online áruházak, és az elszálló infláció következményeit a mindennapi termékeket árusító boltok is megérzik – az elmúlt ünnepi szezon a korábbi évekhez képest gyengébben sikerült.

A napokban több amerikai kereskedő is leépítéseket jelentett be, jellemzően százas és ezres nagyságrendben a The New York Times összefoglalója szerint, ám vannak extrém esetek is: az Amazon például 18 ezer, jórészt a kereskedelemben dolgozó alkalmazottjának mond fel. A lap megjegyzi, hogy az ünnepek után egyébként is gyakoribban az elbocsátások az ágazatban, most azonban a fogyasztás járvány utáni visszarendeződése, a kedvezőtlen gazdasági kilátások és az ismert technológiai cégeknél végigsöprő leépítési hullám strukturális átalakulásra készteti az áruházak üzemeltetőit.

A kiskereskedők jobban figyelnek a tőkéjük megóvására, hogy átvészelhessék a bizonytalan ideig tartó gazdasági nehézségeket egy, az amerikai lapnak nyilatkozó szakértő szerint. A forgalom általános visszaesése mellett ez a már most szorultabb helyzetben lévő cégeket az elbocsátásokhoz vezető költségcsökkentésre kényszeríti. A felmondások változatos munkaköröket érintenek, a Saks Off 5th nevű áruháznál például a toborzás és a beszerzés területein is szűntek meg állások.

A megváltozott helyzetre adott reakciók azonban sokszínűbbek a létszám csökkentésénél. Sok kereskedő az új vásárlók meghódítása helyett a meglévő ügyfelek megtartására kezd összpontosítani például, ami leginkább az innovatív, és ezáltal drágább, illetve kockázatosabb üzletfejlesztési elképzelések háttérbe szorulását jelenti.

Eljött az ideje az online kereskedelemmel kapcsolatos, esetenként túlzott léptékű, és főleg a vásárlók becsábítását célzó fejlesztések racionalizálásra is.

Az elbocsátásokkal kapcsolatban sok szereplő meglehetősen óvatos– a Walmart például emeli a bolti dolgozók bérét, hogy fenntartsa a vonzerejét a munkaerőpiacon. A járvány kezdetén történt hirtelen bezárásokkal elküldött bolti dolgozók későbbi pótlása jókora kihívást jelentett ugyanis, aminek emléke még meglehetősen friss. A Pennsylvaniai Egyetem egyik szakértője szerint azonban ha néhány vállalat elkezd leépíteni, akkor a lépéstől tartózkodó cégeknek egyre nehezebb lesz megindokolniuk, hogy miért maradnak ki az iparági tendenciából.

