A 700 forint feletti üzemanyagárak irányába mutatnak az olajpiaci kilátások is

(A szerző az ING Bank vezető elemzője. A Zéróosztó a G7 elemzői szeglete.)

Az elmúlt két hónapban nagyjából 15 százalékot emelkedett a Brent típusú olaj világpiaci ára, és ezzel párhuzamosan a hazai töltőállomásokon is egyre magasabb üzemanyagárakkal találkozhattunk. A közel 50 forintos benzináremelkedés után reménykedve bízhatnánk abban, hogy a jelenlegi szintekről már végképp nem kúsznak felfelé az árak. Az ING Bank legfrissebb előrejelzése azonban ennél borúlátóbb, mivel a Brent hordónkénti árát tekintve a harmadik negyedévben 86 dolláros, míg a negyedik negyedévben 92 dolláros átlagárral számolunk. Az áremelkedés mögötti fő ok pedig az eleve szűk, és várhatóan továbbra is szűkös kínálati oldal.

A jelenlegi kalkulációnk alapján az év hátralévő részében az olajpiac napi szinten továbbra is 2 millió hordónyi hiánnyal néz szembe. Ez praktikusan annyit jelent, hogy ekkora a kereslet és a kínálat (termelés) közötti különbség. Az alultermelést pedig a legtöbb esetben (kivétel a természeti katasztrófa) a piaci szereplők önkéntes termelést visszafogó döntései, a vágások okozzák, amelyek mögött az árak felhajtása a legfőbb indok.

Természetesen a keresleti oldal is évről-évre nő, azonban a jelenlegi deficites állapotot főként a piaci szereplők koordinált vágásai idézték elő. Ebben a tekintetben az OPEC+*a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és a szervezettel lazább formában együttműködő országok csoportja által bejelentett napi 1,66 millió hordónyi termelés-visszatartás kulcsfontosságú, amely a tervek szerint 2024 végéig tart. Ráadásul ezen felül Szaúd-Arábia további egymillió hordónyi vágásról döntött, amely még tovább szűkíti az olajpiaci kínálatot. Nagy kérdés tehát, hogy a szaúdiak mikor fejezik be ezt a gyakorlatot, hiszen először csak egy hónapnyi vágásról volt szó, majd ezt meghosszabbították augusztusra és végül szeptemberre is.

Kiszámíthatatlanság és kockázatok terén pedig az orosz sztori is feladja a leckét. Bár az Ural típusú kőolaj diszkontáron vásárolható a Brenttel szemben, az orosz tengeri olajexport számottevően visszaesett. A háború és az orosz termelés-visszafogás hatására a tengeri export négyhetes gördülő átlaga most már napi 3 millió hordó alatt van, amely idén a legalacsonyabb szint.

Ami pedig az amerikai kitermelést illeti, a Baker Hughes adatai szerint az aktív fúrótornyok száma az év eleje óta több mint 15 százalékkal csökkent. A leállásoknak pedig egyértelmű negatív hatása van az amerikai olajkínálat növekedési potenciáljára, különösen a jövő évet illetően. (Leállás ide vagy oda, az előrejelzések szerint az USA idén és jövőre is rekordmennyiségű nyersolajat termel majd.)

Essen szó a mérleg másik oldaláról is. A recessziós aggodalmak ellenére a globális olajkereslet idén még mintegy napi 1,9 millió hordóval nő, így rekordszintet érhet el. Az idei keresletnövekedés mintegy 60 százalékáért Kína felel, így nem csoda, ha az olajpiac idegesen reagál a gyengébbnél gyengébb kínai gazdasági adatokra. Jelenleg tehát az a helyzet, hogy olajpiaci szempontból még örülhetünk is a kínai lassulásnak, mivel, ha a gazdaság teljes fokozaton pörögne, akkor az erőteljesebb kínai olajkereslet miatt a világpiaci olajár még tovább emelkedhetne, hiszen a kínálat és a kereslet még inkább szétválna.

Természetesen a most zajló globális gazdasági lassulás lefelé mutató kockázat az olajpiaci keresletet illetően, a kérdés csupán az, hogy ez ellensúlyozhatja-e a kínálat szűkülését. Véleményünk szerint nem, éppen ezért kalkulálunk az idei negyedik negyedévben 92 dolláros Brent-átlagárral. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy lesznek olyan periódusok télen, amikor akár a 100 dolláros lélektani határt is elérheti az olaj világpiaci ára.

Ha pedig emelkedik az olajár, akkor a hazai üzemanyagárak is meglódulhatnak.

A hazai üzemanyagár-képzésben ugyanis meghatározó szerepe van a világpiaci olajárnak, a dollár/forint keresztárfolyam és az Ural-Brent árkülönbözet (spread) mellett.

A nyersanyagárak kapcsán az előbbiek alapján szerintünk kedvezőtlenek a kilátások.

Az árfolyamhatás tekintetében kicsit kedvezőbb a kép: a dollárral szemben némi korrekcióra számítunk a forinttól a jelenlegi 350 körüli szintekről.

Ami pedig az Ural és Brent típusú olajok árkülönbözetét illeti, vélhetően folytatódhat az elmúlt hónapokban látott konvergencia, vagyis az Ural ára egyre közelebb kerülhet a Brentéhez.

Így a három döntő faktorból kettő felfelé, míg egy inkább lefelé mutató kockázat az üzemanyagárak tekintetében. Ezek alapján az év vége felé haladva további üzemanyagár-emelkedésre számítunk. Ám a piaci árhatás eltörpülhet egy ennél jóval jelentősebb közelgő impulzus mellett, ez pedig a jövedéki adó emelése a jövő év elején. Könnyen lehet tehát, hogy a várt piaci áremelkedés és az adóhatás együttesével jövő év elején visszatérhet a 700 forint feletti üzemanyagár, amely érdemi másodkörös inflációs kockázatot is hordoz magában.

