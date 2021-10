A szokásosnál súlyosabb influenzaszezon jöhet

Feketéné Zeke Ildikó Nógrád megyei tisztifõorvos influenza elleni védõoltást ad be az egyik vizsgálóbuszban Nógrádszakálban, a Helybe visszük a szûrõvizsgálatokat elnevezésû program idei körútjának utolsó állomásán 2019. október 25-én. MTI/Komka Péter

Attól tartunk, rosszabb lehet az idei influenzaszezon, ugyanis tavaly szinte teljesen kimaradt, mert nem volt jelenléti oktatás az iskolákban, az emberek otthon maradtak, maszkban közlekedtek. Nem alakult ki olyan immunitás, mint a megelőző években

– mondta egy amerikai járványorvos. Bár tudományos adatokkal a fenti gondolatmenetet egyelőre nem támasztották alá, már tavaly is hasonló volt az általános vélekedés, az idei influenzaszezon közeledtével pedig még több szakember fogalmazza meg ezt a hipotézist.

A Slate-nek nyilatkozó amerikai orvosok szerint ez az erős gyanú még egy ok amellett, hogy mindenki felvegye az influenzaoltást, méghozzá minél korábban, akár már szeptemberben: a mindenféle korosztályt sújtó, egészséges gyerekek halálát is okozó hagyományos influenzavírus terjedését, lefolyását enyhíteni tudjuk vele, ami a koronavírus-megbetegedések által terhelt egészségügy miatt is fontos – mondják.

Ugyanezen az állásponton van Richard Webby influenzaspecialista, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) influenzával foglalkozó részlegének vezetője, aki szerint 6 hónapos kortól mindenkinek ajánlott az influenzaoltás, de a 65 év felettiek, a terhes nők, a kisgyermekek és az egyéb, krónikus betegséggel élők a legveszélyeztetettebbek.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) útmutatása is arra ösztönöz: szerezzük be legkésőbb októberben az oltóanyagot.

Pár hete egy közlés és lektorálás előtt álló, a Pittsburghi Egyetemen készült tanulmány próbálta előrevetíteni az influenzajárvány alakulását, és eszerint a kisebb fokú immunitás miatt az Egyesült Államokban a szokásosnál 100-400 ezernél több influenzás beteg lehet idén. A drasztikus megugrást az tudná ellensúlyozni, ha jóval többen, akár másfélszer annyian adatnák be maguknak az éves influenza-védőoltást.

Korábban magyar szakemberek is azt javasolták: aki teheti, oltsa be magát mindkét kórokozó elleni oltóanyaggal, akár egyszerre.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ viszont ennek ellenére is csak az elmúlt évekhez hasonló influenza elleni oltóanyag-felhasználással számol, ugyanis az ATV-vel október elején azt közölte: „az idei influenza szezonra a korábbi évekhez hasonlóan a 3 évesnél idősebbek számára 1 300 000 adag 3Fluart és a 3 éven aluliak számára 4000 adag Vaxigrip Tetra oltóanyag áll rendelkezésre“.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEddig ingyen sem nagyon kellett a magyaroknak az influenzaoltás, vajon idén is így lesz?Itthon eddig is 3,5-4 millióan kaphatták volna meg ingyen a vakcinát, de csak nagyjából minden ötödik ember élt a lehetőséggel. Az idén más lehet a helyzet.

