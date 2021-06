Akár 150 évig is élhetünk a tudomány mostani állása szerint

Fotó: AFP/Europress

Az emberiség egyik legősibb kérdésével, nevezetesen az emberi szervezet elméleti maximális élettartamával kapcsolatban jutott új eredményekre egy szingapúri-orosz-amerikai kutatócsoport. Korábban közel 140 évre becsülték azt az időtartamot, ameddig legfeljebb egy ember élhet, a Conversationben bemutatott friss kutatás szerint azonban az emberi élet hossza akár 150 év is lehet.

A felmérés során több mint hetvenezer résztvevő vérképét elemezve jellemezték a fertőző és a testi eredetű betegségekkel szembeni ellenálló-képességüket, illetve annak gyengülését a kor előrehaladtával – a kutatás tehát a betegségekből való felépülés lehetőségei alapján következtetett arra, hogy meddig élhetünk. A számítások szerint az egészségi állapottól és a genetikai örökségtől elvonatkoztatva 150 év után válik teljesen védtelenné az emberi test a kórságok ellenében.

Ez az időtartam nagyjából 25 százalékkal hosszabb, mint a bizonyítottan a legtöbb évet élt Jeanne Calment 122 éves kora a halálakor, a Magyarországon születéskor várható átlagos élettartamnak pedig nagyjából a duplája. Ahhoz, hogy az elméletileg a rendelkezésünkre álló 150 évből minél többet végigélhessünk, a jó génállományon kívül szükség van a megfelelő táplálkozási és mozgási szokásokra, és élni kell az orvostudomány legmodernebb vívmányaival az összefoglaló szerint.

Az orvoslás fejlődése mellesleg a későbbiekben a mostani 150 éves becslést is kitolhatja, ami természetesen leginkább a fiatalok kilátásait érinti. És persze érdemes figyelembe venni, hogy más módszerek is léteznek a maximális élettartam becslésére: például bizonyos szervek korral járó leépülését vizsgálva és a biztosításmatematikában alkalmazott Gompertz-függvényre támaszkodva is készültek már hasonló célú számítások.

