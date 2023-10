Szinte teljesen hatástalanná váltak az Oroszország elleni szankciók az olajpiacon

A nyugati szankciók bevezetése után az orosz kőolajra kényszerből adott diszkont az 50 százalékot is elérte, ez mostanra mintegy 15 százalékra csökkent, ami jókora pluszbevételekhez juttatja az orosz költségvetést.

Ukrajna lerohanása előtt az orosz uráli olajfajta csak pár százalékkal volt olcsóbb az északi-tengeri Brentnél, ezt követően azonban az olajvállalatok önkéntes szankciója és a piaci bizonytalanság 40 százalék fölé vitte a diszkontot. Egy átmeneti csökkenést követően az említett csúcsot akkor érte el, amikor életbe lépett a tengeri szállítású orosz olaj vásárlására vonatkozó uniós tilalom, valamint a 60 dolláros olajársapka.

The oil sanctions are weakening rapidly – Urals discount now at 14%, down from 50% at launch of price cap

Growing shadow fleet, circumvention and OPEC+ cuts to blame

Developments can be turned, but might require controversial and escalatory measures 🧵 pic.twitter.com/agu7GhOquP

