Annyi kutyát vettek az járvány alatt az Egyesült Államokban, hogy az átlagbér kétszeresét lehet megkeresni kutyasétáltatásból

Kutyasétáltató New Yorkban. Fotó: AFP

A koronavírus-járvány alatt az amerikai háztartások ötöde – több mint 23 millió – szerzett be kutyát vagy macskát. Most azonban, hogy sok amerikai visszatért az irodába, valakinek meg kell sétáltatnia a befogadott kutyákat – írja a New York Times.

A járvány után így kutyasétáltatás kifejezetten jövedelmezővé vált az Egyesült Államokban, illetve szintén nagy bevételekre tesznek szert a kutyatulajdonosokat kiszolgáló vállalkozók. A kezdő kutyasétáltatók New York Manhattan városrészében 14 dollárt (5000 forintot) kérnek el egy 30 perces sétáltatásért (nagyjából ennyi az órabér a gyorséttermekben, áruházakban).

Tapasztaltabb kutyasétáltatók, akik tágabb ügyfélkörrel rendelkeznek, ennél jóval többet, 35 dollárt (12,5 ezer forintot) kérhetnek el, így évente több mint 100 ezer dollárt (36 millió forintot) is megkereshetnek, ami nagyjából kétszerese az amerikai mediánbérnek (ez a tipikus bért jelenti, a keresők fele ennél többet, másik fele kevesebbet keres).

A kutyasétáltatás munkaként elsősorban azoknál népszerű, akik stabil állás/jövedelem mellett jövedelemkiegészítésre vágynak, amit rugalmas keretek között meg tudtak valósítani. Vonzó munka például színészeknek, zenészeknek, íróknak, diákoknak, nyugdíjasoknak és azok számára, akik még csak most találják ki, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben,

Ahogy megnövekedett a háziállatok száma az Egyesült Államokban, úgy vált a kutyasétáltatás egyre inkább üzleti vállalkozássá. Új szolgáltatások is megjelentek, például a kutyákat el lehet küldeni egy napra farmra, kiképzőtáborba, kirándulni vagy kutyafürdőbe.

“Ha fiatalabb koromban azt mondtam volna magamnak, hogy kutyák gondozásából meg fogok élni, sosem hittem volna el” – mondta az újságnak a 35 éves Bethany Lane, aki 2014-ben alapította meg a kutyasétáltatással foglakozó vállalkozását. A cég nem tud lépést tartani a megnövekedett kereslettel. “A járvány előtt havonta talán egy-két alkalommal hívott fel egy új ügyfél, most hetente többször is hívnak” – mondta.

