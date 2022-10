Közel állunk a visszafordíthatatlan klímaváltozáshoz a legújabb számítások szerint

Fotó: AFP/Europress

A jelenlegi klímavédelmi ígéretek betartása esetén 2,5 Celsius-fokos globális felmelegedés várható 2030-ig az ENSZ számításai szerint, ami katasztrofális következményekkel járhat – erre és további hasonlóan lesújtó következtetésekre jutottak a klímaváltozással kapcsolatban az ENSZ intézményeinek az elmúlt napokban kiadott jelentései a The Guardian összefoglalója szerint.

Mivel nincs életszerű megoldás az átlaghőmérséklet-emelkedésnek a párizsi egyezményben kitűzött 1,5 fokos szinten történő megállítására, az éghajlat megváltozásához már csak gyors társadalmi átalakulások útján lehet alkalmazkodni. Johan Rockström, a brit lapnak nyilatkozó szakértő szerint a második világháború óta nem volt olyan nagy szükség a nemzetközi összefogásra, mint most, de a geopolitikai feszültségek miatt aligha várhatók közös erőfeszítések a klímaváltozás fordulópontjainak elkerülésére.

Ez egy igazán sötét pillanat, nemcsak a jelentések miatt, amelyek azt mutatják, hogy a kibocsátás még mindig növekszik, tehát nem teljesítjük sem a párizsi, sem a glasgow-i klímaegyezményt. Hanem a számtalan tudományos bizonyíték miatt is, amelyek szerint nagyon-nagyon közel vagyunk visszafordíthatatlan változások bekövetkeztéhez: közelebb kerülünk a fordulópontokhoz

– fogalmazott Rockström. Az elmúlt évek klímamegállapodásainak kudarcát jól szemléltetik a Meteorológiai Világszervezet adatai, amelyek szerint az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja 2021-ben rekordszinteket ért el. Különösen aggasztó, hogy a szén-dioxidnál erősebben üvegházhatású metán légkörbe bocsátása egyre gyorsuló ütemben zajlik.

António Guterres, az ENSZ főtitkára is pesszimizmusának adott hangot szerdán, és szintén a gazdasági fejlődést fenyegető felmelegedés várható bekövetkeztére figyelmeztetett. Az ENSZ Környezetvédelmi Programját vezető Inger Andersen hozzátette, hogy az energiaválság adta lehetőségeket mindenképp meg kell ragadni a kibocsátás mérséklésére, ugyanakkor a The Guardian által idézett adatok szerint az elszállt árak a fogyasztás mérséklődése helyett inkább elképesztő nyereségeket okoztak az olaj- és gáziparban.

A lapnak nyilatkozó klímakutatók ugyanakkor továbbra is hangsúlyozzák az éghajlatváltozás ellenében ható lépések fontosságát. Hiába tűnik ugyanis most már lehetetlennek a felmelegedést 1,5 Celsius-fokra korlátozni, ha akár csak minimálisan, de sikerül mérsékelni az átlaghőmérséklet változását, akkor is hatalmas károk lesznek megelőzhetők.

