Olyan jó lett a búzatermés, hogy alig bírják elszállítani Kanadában

Bár a nemzetközi élelmiszerárak fél éve csökkennek, még mindig 5,5 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbi szintet, így továbbra is szükség van a jó terméseredményekre azokban a régiókban, amelyek jelentős exportra képesek.

Ezek egyike Kanada, ahol az idei 34,6 millió tonnás búzatermés a harmadik legmagasabb a feljegyzések 1908-as kezdete óta. Erre továbbra is nagy szükség lenne a nemzetközi piacokon, hiszen a búza az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének adatbázisa szerint 2,2 százalékkal drágult augusztusról szeptemberre. A probléma csak az, hogy ennek el is kell jutnia a kikötőkbe az ország – tengerektől jellemzően messzebb fekvő – termőterületeiről.

Ez pedig nem is olyan egyszerű, ahogy a Bloomberg írta nemrég, az ország két meghatározó vasúttársaságánál összesen 2400 gabonaszállító kocsi kapacitásának megfelelő mennyiségű szállítási megrendelés halmozódott fel. Az egyik ilyen vállalatnál, a Canadian Pacificnél ez háromheti szállításnak felel meg. Ha a trend nem változik, akkor a gabonakereskedő vállalatoknak át kell ütemezniük az értékesítést.

A gondokat fokozza, hogy repcéből is 42 százalékkal több termett, mint tavaly, és ezt is el kell szállítani. Itt egyébként az esetleges késlekedésnek kisebb lehet a világpiaci hatása, mert a növényi olajoknál jelentősen estek az árak augusztusról szeptemberre, és összességében már olcsóbbak, mint bármikor az utóbbi fél évben. A kedvező délkelet-ázsiai termés mellett ezt az ukrán napraforgó-szállítások beindulása is segítette.

