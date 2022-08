Ünnepelték az Ukrajnát elhagyó első gabonaszállító hajót, de a vevőnek nem kell a rakománya

Nemzetközi szinten is kiemelkedő figyelmet kapott, amikor augusztus 1-jén elhagyta Odessza kikötőjét az első gabonaszállító hajó az ukrajnai háború kitörése óta, hiszen ez azt jelezte, hogy a baljós előjelek ellenére működhet a török és ENSZ-közvetítéssel összehozott megállapodás az ukrán tengeri gabonaexport újraindításáról. Erre pedig nagy szükség van a világ élelmezési helyzetének javítása érdekében.

Ez a hajó konkrétan a Sierra Leone-i zászló alatt hajózó Razoni volt, amely 26,5 ezer tonna kukoricát szállított Libanonba. A történet azonban most váratlan fordulatot vett, a bejrúti ukrán nagykövetség tájékoztatása szerint ugyanis a megrendelő a több mint öt hónapos késés miatt már nem akarja átvenni a szállítmányt. Most tehát új vevőt kell találni a kukoricára, akár Libanonban, akár más országban.

According to the information of the shipper the final buyer in Lebanon refused to accept the cargo due to delay of delivery terms (more than 5 months). So the shipper is now looking for another consignee. It can either be in Lebanon or other country. pic.twitter.com/Qj1cyF5Uda

— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 8, 2022