A Kreml új kommunikációs taktikát alkalmaz, hogy fogást találjon a nyugati szankciókon

Új dezinformációs stratégiára figyelmeztetik Európa vezetőit a hírszerzők, mely szerint a Kreml az orosz diplomatákon keresztül azt a narratívát terjeszti, hogy az Afrikában megjelenő élelmiszerhiány a nyugati szankciók eredménye, nem pedig az oroszok által bevezetett blokád következménye – írja a Bloomberg.

A cik szerint a jelenségről több európai és brit diplomata is beszámolt, miután nemrég New York-ban és Ruandában találkoztak afrikai kollégáikkal, akik elmondták, hogy egyre hatékonyabban terjed az orosz narratíva az afrikai közvéleményben.

Sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió nem szabott ki szankciókat az orosz mezőgazdasági termékek mozgását illetően, így sem a termény, sem a műtrágya mozgása nem ütközne jogi akadályba – fizikaiba viszont igen, az ukrán kikötők, ahonnan a hajók indulni tudnának, orosz blokád alatt állnak. A dezinformáció forrásai a cikk szerint maguk a nagykövetek, akik a közösségi médiában és a sajtóban is aktívan közvetítik a Kreml álláspontját, melynek lényege, hogy az élelmiszerhiány csak nyugati propaganda.

Az ENSZ Élelmezési programjának vezetője, David Beasley hangsúlyozta, hogy az ukrán kikötők orosz blokádja egyértelműen hadüzenetnek minősíthető a világ élelmiszerellátás-biztonságával szemben, 43 ország 49 millió polgára függ az régióból érkező mezőgazdasági termékektől.

A háború előtt Ukrajna és Oroszország felelt a globális napraforgóolaj-termelés háromnegyedéért, a gabonatemelés 30 százaléka, a kukoricatermés 15 százaléka a két orszából érkezett, a blokád miatt viszont ezek a termékek nem jutnak ki a piacra, ami felhajtotta az árakat. A szubszaharai régióban egy háztartás átlagos kiadásainak több mint negyven százaléka megy el élelmiszerre békeidőben is – szemben egy jóléti társadaloméval, ahol csupán 17 százalék ez az arány, így az áremelkedés a legszegényebbeket sújtja igazán. A FAO adatai szerint Eritrea és Szomália is lényegében orosz és ukrán importon él, de Tanzánia, Madagaszkár és Namíbia is közel 60 százalékban szorul a behozatalra.

