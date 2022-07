Minden lehetőséget megragad a bespájzolásra a búza egyik legnagyobb felvásárlója

Aratás Egyiptomban. Fotó: AFP/Europress

Egyiptom a világ egyik legnagyobb búzaimportőre, és szükségleteinek nagy részét hagyományosan a Fekete-tenger térségéből szerezte be. Ez most jórészt ellehetetlenült, hiszen az orosz blokád miatt Ukrajna nem tudja exportálni a raktáron lévő készletének meghatározó részét, míg Oroszország nyomásgyakorlási céllal nem pörgeti annyira a saját exportját.

Emiatt Egyiptomnak is át kellett alakítania egyébként jól bejáratott beszerzési módszereit. Az állami importőr hagyományosan csak úgy vásárol, hogy meghirdet bizonyos mennyiségre szóló tendereket, amelyre az eladók benyújthatják az ajánlataikat. Ez most is működik, nemrég például egyszerre 815 ezer tonnát vásárolt meg ilyen formában az ország, ami a legnagyobb egyszeri mennyiség volt az utóbbi tíz évben.

A biztonság érdekében azonban – a Bloomberg értesülései szerint – most már a kereskedők egyedileg is benyújthatnak ajánlatokat az egyiptomi illetékeseknek, szeptemberi és októberi leszállítású búza értékesítésére.

Az ukrán szállítások kiesése miatt növekszik az uniós országok szerepe az egyiptomi importban, igaz, Franciaország eddig is a jelentősebb szállítói közé tartozott. A párizsi gabonatőzsdén május közepéhez képest egyébként 20 százalékkal volt olcsóbb a búza szeptemberi leszállítással a múlt heti záráskor. Ez egyelőre a gazdasági visszaeséssel kapcsolatos félelmeket jelzi, az ukrán export újraindításával kapcsolatban továbbra sincs érdemi előrelépés.

