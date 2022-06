„Mindenki spekulál, visszatért a banditizmus” – az autósok már érzik a szankciók hatását Oroszországban

Illusztráció, fotó: AFP/Europress

Bár még kevés az igazán látványos probléma az orosz gazdaságban a nyugati szankciók hatására, az alkatrész-ellátási hiányosságok egyre több autós számára érezhetővé válik. A Guardian minapi cikke egy olyan moszkvai vállalkozó, Elder Gadzijev példáját hozta fel ennek illusztrálására, aki négy autót ad lízingbe taxisok számára. Amikor áprilisban az egyik Skodája gyanús hangokat kezdett kiadni magától, az illető tudta, hogy nagy a baj.

A márkakereskedőn keresztül már ekkor is teljesen esélytelenné vált a beszerzés, több hónap volt a várakozási idő alkatrészekre. Miután a közösségi médiában kezdett megoldást keresni, elárasztották ajánlatokkal. Ezek egy része azonban olyan drága volt, hogy az egész autó nem ért annyit, másoknál pedig az jutott a vállalkozó eszébe, hogy vajon nem lopott alkatrészekről van-e szó. „Nincsenek már cserealkatrészek, mindenki spekulál, visszatért a banditizmus” – fogalmazott Gadzijev.

Ő végül is a háború előtti ár nyolcszorosáért tudta megjavíttatni a Skodáját, amivel még egészen jól járt, mert manapság nem ritka a tízszeres szorzó sem. Ezt megerősítette a lapnak Alekszej Atapov, egy moszkvai autószerviz tulajdonosa is. „Az alkatrészraktárak szinte teljesen kiürültek, ami korábban 900 rubelbe került, az most 7000-7500 rubel, az eredeti motorolaj pedig 1200 helyett 12 ezer rubel”.

Mivel a szürkeimport még nem igazán indult be közvetítő országokon keresztül, sok beszámoló szerint a piacot elárasztották a lopott és hamisított alkatrészek. A keresletet mutatja, hogy a Vatera helyi megfelelőjén olyan új termékkategóriák jelentek meg, mint az autómotor, az üzemanyag-adagoló berendezések vagy éppen alvázalkatrészek.

A probléma egyébként az új autók gyártását is érinti. Ugyan nagy hírverést kapott az – alaposan lebutított, egyebek mellett légzsák nélküli – Lada Granták gyártásának újraindítása, de az azokat előállító Avtovaz nemrég hosszabbította meg egy héttel a dolgozói kényszerszabadságolását a külföldi részegységek elérhetetlensége miatt.

Az új autók értékesítése májusban 83,5 százalékkal esett vissza Oroszországban, az átlagos áruk pedig 50 százalékkal emelkedett.

