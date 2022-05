Újra tömött sorokban hagyják el Oroszországot a nagy nyugati cégek

Dolgozók a Renault moszkvai gyárában 2016-ban. Fotó: AFP/Europress

Az oroszországi tevékenység felfüggesztésének vagy feladásának első nagy hulláma közvetlenül Ukrajna február 24-i lerohanása után következett be a nyugati vállalatok részéről, de a jelek szerint mostanra több olyan szereplőnek is elfogyott a türelme, amely eddig kivárt.

Ráadásul igazán jelentős vállalatokról van szó. Az Oroszországban 170 éve üzletelő Siemens múlt héten jelentette be oroszországi ipari tevékenységének leállítását, tegnap pedig a Renault közölte, hogy megválik – csoportszinten is nagyon jelentős – ottani érdekeltségétől. Az utóbbi lépés nagyságrendjét mutatja, hogy ezzel akár több mint kétmilliárd eurót (mintegy 800 milliárd forintot) bukhat a vállalat. A McDonald’s március elején még csak az orosz éttermei ideiglenes bezárását jelentette be, tegnap azonban már arról adott hírt, hogy eladja az ottani érdekeltségeit.

Őket most – egyelőre részlegesen – a cseh PPF-csoport (amely itthon leginkább a Telenor/Yettel többségi tulajdonosaként ismert) követi, amely megállapodott a Home Credit bank eladásáról egy orosz befektetési csoporttal. Igaz, ennek a tranzakciónak az előkészítése már jóval az ukrajnai háború előtt elkezdődött, tavaly októberben egy orosz lapértesülés arról szólt, hogy a vevő az OTP lehet. A portfolio.hu akkori cikke szerint a Home Credit a lakossági szolgáltatások nyújtására szakosodott Oroszországban és Kazahsztánban, ahol 41 millió fős ügyfélkörrel rendelkezik. A fő termékek a készpénzhitelek, hitelkártyák, részletfizetési és POS-hitelek a kiskereskedelmi üzletekben.

A vevő orosz befektetők csoportja, akiket a moszkvai tőzsde korábbi vezetője, Ivan Tyiriskin képvisel. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra. A PPF ezzel még nem vonult ki teljesen Oroszországból, az életbiztosítási ágazatával, valamint a kereskedelmi ingatlanos portfóliójával továbbra is jelen van. A kazah Home Credit nem Tyiriskinékhez kerül, hanem a Home Credit, illetve a PPF egyes részvényesei, vezetői szerezhetnek benne tulajdonrészt, azaz vélhetően a csoport része marad.

