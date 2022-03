Jön a háború hatása a boltokba: Németországban korlátozhatják az étolajvásárlást

Kombájn napraforgót arat Ukrajnában. Fotó: AFP/Europress

A nagy német üzletláncok közül a Die Welt német lapnak több is úgy nyilatkozott, hogy egyre nagyobb gondjai vannak az étolaj ellátással. A keresletet nem tudják folyamatosan kielégíteni, mert a háború miatt teljesen leállt az Ukrajnából származó nyers napraforgóolaj szállítása. A nyers alapanyagból helyben készítik a végterméket, de az üzemek kifogytak a készletekből, és egyelőre nincs alternatív beszerzési forrásuk.

A két német Aldi (Nord és Süd, Magyarországon csak a Süd van jelen), a Lidl, a Kaufland, a Real és az Edeka egyaránt arról számolt be, hogy problémás a termék beszerzése, és bár konkrétan nem mondta ki, hogy szükség lehet az étolaj vásárlások mennyiségi korlátozására, a lap szerint ez is reális lehetőség a válaszok alapján. Azt ugyanis már most hangsúlyozták a boltláncok, hogy kérik a vásárlókat, ne kezdjék felhalmozni a terméket, azaz ne kezdjenek pánikvásárlásokba, mert arra az esetre természetesen fenntartják a jogot, hogy közbeavatkozzanak. Erre egyébként a koronavírus-járványban 2020-ban is szükség volt.

A felhalmozás azért indult meg, még ha enyhe mértékben is, mert egyre gyakoribb az üresedő étolajos polcok látványa, vagyis az ellátási lánc szakadása látványosan érkezett meg az üzletekbe.

Ahogy arról mi is részletesebben írtunk korábban, az ukrán élelmiszeripari termékek kiesése rövid távon súlyos regionális hiányokhoz vezet, Magyarország például emiatt tiltotta be a magyar gabona exportját, de más államok is igyekeznek bezárkózni, határokon belül tartani bizonyos termékeket a helyi ellátás biztosítására.

A Die Weltnek nyilatkozó szakember azonban arra az egyszerű tényre emlékeztet, hogy a mezőgazdasági termékeknél nem lehet az ilyen hirtelen és ilyen nagy mértékben kieső mennyiségeket rövid távon pótolni, elvégre a napraforgót el kell vetni, le kell aratni és fel kell dolgozni, mielőtt piacra dobható.

Az viszont biztos, hogy az étolajok ára a szűkös kínálat miatt emelkedni fog. A helyzet Magyarországon kicsit hasonló az üzemanyagokhoz, a kormány ugyanis a tavaly októberi szinten árstoppolta, mesterségesen befagyasztotta a napraforgó étolaj árát, vagyis a lakosság a piaci folyamatokból közvetlenül semmit sem érez, ám a termék ára ettől függetlenül egyre jobban elszáll, és ezt a nap végén valakinek meg kell majd fizetnie.

Az alábbi grafikonon a napraforgó étolaj literenkénti árát mutatjuk be négy magyar boltláncban, saját gyűjtésünk alapján. Az árstop piaci folyamatokat elfedő hatása a februári adatokban már jól látszik.

