Olyan óriásvállalatot hoznak létre Kínában, amelynek az egész világra hatása lesz

A világon felhasznált ritkaföldfémek 70 százaléka Kínából származik, ezért globális jelentősége is van annak, hogy összeolvasztják több állami vállalat ezzel foglalkozó egységeit. Az egyik résztvevő, a China Minmetals Rare Earth Co. erről karácsony előtt számolt be egy tőzsdei közleményben. Rajta kívül még az Aluminium Corp. of China és a Ganzhou Rare Group Co. vesz részt az egyesülésben.

Ez a lépés egyrészt azért váltott ki jelentősebb figyelmet, mert ritkaföldfémek nélkül lényegében nem lennének korszerű elektronikai eszközök, szükség van rájuk az okostelefonoktól kezdve az elektromos autókon át a harci repülőgépekig. Másrészt Kína nemcsak a kitermelésben, hanem a feldolgozásban is megkerülhetetlen szereplő, és amikor 2019-ben eldurvult az amerikai-kínai kereskedelmi háború, a kínai kormányzat belengette, hogy korlátozza a ritkaföldfémek exportját.

Erre végül azóta sem került sor, de felhívta a figyelmet a Nyugat kiszolgáltatottságára ezen a téren – az Egyesült Államokban például egyetlen ritkaföldfémbánya működik. Azóta sokan figyelik, mit lépnek a kínaiak, a Bloomberg szeptemberben egy olyan tervről számolt be, hogy két szakosított vállalatot hoznak létre, egyet az ország északi, egy másikat a pedig a déli részén.

Nem kizárt tehát, hogy a mostani összeolvadást további hasonló lépések követik, az állami CCTV mindenesetre azzal kommentálta az egyesülést, hogy ezáltal jobban hasznosulnak az erőforrások, felgyorsulnak a bányafejlesztések az ország déli részén, és a feldolgozó kapacitás is fejlődik. Legutóbb 2016-ban volt átszervezés a kínai ritkaföldfémszektorban, akkor hat csoportot hoztak létre. Mindegyik meghatározó tulajdonosa az állam, de a kormányzat egyébként is szoros irányítás alatt tartja a szektort, éves kitermelési kvótát meghatározva, amely idén 168 ezer tonna.

A Bloomberg mostani cikkében azt emelte ki, hogy az egyesített vállalat nagyobb befolyást tud majd gyakorolni az egész világpiacra. A kínai ritkaföldfémexport idén jelentősen nőtt tavalyhoz képest, a havi mennyiség most decemberben haladhatja meg először a 10 ezer tonnát. Ráadásul közben sokat drágultak is a 17 elemből álló csoport tagjai, és az elektromos autózás terjedésének köszönhetően ez várhatóan tartós trend lesz.

A kínai dominancia mértéke idővel csökkenhet, mert a nyugati országok igyekeznek csökkenteni a függőségüket. Ehhez azonban sok időre van szükség, mert egy bányanyitás akár évtizedes folyamat is lehet, ráadásul a ritkaföldfémek bányászata és feldolgozása kifejezetten környezetszennyező tevékenység, amit nem lesz könnyű elfogadtatni a nyugati közvéleménnyel.

