Jönnek az amerikai tankerek, megfeleződött a gáz ára Európában

Karácsony előtt ismét rekordot döntött a földgáz ára az Európában irányadó hollandiai árutőzsdén, december 22-én 180 eurót is kellett fizetni egyetlen megawattórányi mennyiségért. Innen viszont gyors zuhanás következett, és tegnap csak nagyjából fele ennyiért kereskedtek az energiahordozóval.

Az ünnepek környékén a kisebb kereskedett mennyiségek miatt nem szokatlanok a heves mozgások, de ilyen szélsőséges kilengés így is ritkaságszámba megy. A jelentős esésben a Bloomberg cikke szerint szerepet játszott a vártnál enyhébbnek ígérkező nyugat-európai időjárás, valamint hogy egyre nagyobb számban érkeznek Európában a cseppfolyósított földgázzal (LNG) feltöltött tankerek az Egyesült Államokból.

Ezek a szállítások az év nagy részében inkább Ázsiába irányultak, az ősz második felében azonban annyira elszállt kontinensünkön a földgáz ára, hogy Európa elkezdte magához szívni az LNG-tankereket. December 22-én az amerikai üzleti hírügynökség arról írt, hogy az akkor úton lévő 76 amerikai LNG-tankerből 10 biztosan európai kikötőbe tartott, további 20-ról pedig az útvonala alapján lehetett ezt feltételezni.

Mivel akkor az európai gázár 14-szer magasabb volt, mint az Észak-Amerikában irányadó ár, a szállítás költségeivel együtt sem volt kérdés, hogy érdemes csúcskapacitáson üzemeltetni az ottani LNG-töltő terminálokat. És az is egyértelmű, hogy még a lefeleződött áron is jó üzlet az európai szállítás. Tegnapi állás szerint 20 amerikai LNG-tankerről lehetett biztosan tudni, hogy gázzal feltöltve Európába tart, és további 14-nél is ez valószínű a navigációja alapján.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy fellélegezhetnek az energiapiac szereplői, mert a Gazprom továbbra is visszafogottan szállít Nyugat-Európába, mivel a nagy hideg miatt most elsősorban a hazai igények kielégítésére kell koncentrálnia a vállalatnak. A cég szerint az utóbbi néhány napon több gázt kellett felhasználni az orosz földalatti tárolókból, mint az utóbbi öt évben bármikor.

Mindenesetre tegnap a francia és a német áramár – amelyet erősen befolyásol a földgáz ára – is jelentősen csökkent, az előbbi 28, az utóbbi 36 százalékkal januári leszállításra. Ennek és a gáz árának alakulását sok vállalatvezető most is erősen figyeli, miután Európa-szerte rengeteg ipari üzem állt le vagy korlátozta működését, mert az elszállt energiaárak mellett nem érte meg termelnie.

Térségünkben leállt például Románia legnagyobb műtrágyagyára, a marosvásárhelyi Azomures, idehaza pedig a Dunaferr közölte, hogy kénytelen volt leállítani a gyár mindkét hengerművét, valamint további energiamegtakarítás céljából teljesen kiüríteni és lezárni a vasmű összes adminisztratív épületét a karácsony estétől kezdődő két hétre.

