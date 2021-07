A lengyelek megpróbálják ellehetetleníteni az offshore gyakorlatát

Fotó: AFP/Europress

A lengyel pénzügyminisztérium új intézkedésekkel szeretné megakadályozni, hogy külföldre lehessen telepíteni a hazai cégeket, azaz megpróbálnak keményebben fellépni az offshore gyakorlat ellen.

A vagyonmentés, illetve az adók kikerülésének gyakori eszköze a cégek külföldre helyezése, pedig ha valaki székhelyet mozgat egy másik országba, az még messze nem jelenti azt, hogy a helyi adók alól mentesülne. Ezt azonban most a szabályokban is szeretnék egyértelműbbé tenni, a lengyelek, és az adózást ahhoz kötnék, hogy hol van a cégek menedzsmentje – számolnak be a helyi lapok.

Az ilyen jellegű ügyeket az Európai Unión kívül az országok közötti kétoldalú adóegyezmények szokták rendezni, és szakértők már most figyelmeztetnek, hogy a változtatásokat Lengyelországnak újra kellene tárgyalnia az érintettekkel.

A lengyel kormány más eszközt is bevetne az extrém adóelkerülőkkel szemben. A pénzügyminiszter azt is bejelentette, hogy a határokon átívelő cégegyesítéseket is meg fogják adóztatni. Erre azért van szükség szerinte, mert bevett gyakorlat, hogy egy anyaországban eladósodott céget egyesítenek egy külföldivel, és így a külföldön maradt tartozások ott temetődnek el. A lengyel kormány azonban ennek egy külön illetékkel vetne véget.

Félő azonban, hogy mindez a nemzetközi egyezményeknek mondana ellent, mert Európán belül például a szabad tőkeáramlás elveivel ellentétes lenne. A kérdés tehát ismét az, hogy ezúttal meddig merészkedik majd el az ellentmondásos tervekkel a lengyel kormányzat.

