Az olcsóbb munkaerőért jön Magyarországra egy újabb ázsiai gumigyártó, hiába tiltakoznak az otthoni dolgozói

Dolgozó a Bridgestone tatabányai gyárában. Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Újabb gyár építését jelenti be hamarosan Szijjártó Péter – értesült az Mfor. A beruházó a dél-koreai gumiabroncsgyártó Kumho Tire, a cikkből azonban egyéb részletek nem derülnek ki, például hogy hol vagy mekkora összegből jöhet létre a beruházás.

Miért fontos ez? A kínai anyacég tulajdonában álló dél-koreai vállalat a világ 9. legnagyobb gumiabroncsgyártója. Az újabb koreai beruházással hat nagy világcég fog gyártani Magyarországon, a hazai gumiabroncsgyártók együtt a GDP 2 százalékát állítják elő.

A Michelin Nyíregyházán , a Bridgestone Tatabányán, az indiai Apollo Tyres Gyöngyöshalásziban, a Hankook pedig Dunaújvárosban gyárt. A Continental hét gyárral is jelen van Magyarországon, de abroncsokat nem gyárt.

Dél-Koreán kívül Vietnámban és az USA-ban van gyára a Kumho Tire-nek, de Szaúd-Arábiában is beruház.

Tágabb kontextus: a koreai gumigyártó számára most az európai piac a legfontosabb, a kontinensen már idén is duplázik. A prioritás számukra a logisztikai és bérköltségek leszorítása. Noha a termelés kihelyezése ellen Koreában már idáig is tiltakoztak a dolgozóik, az olcsó vendégmunkásokra apelláló Magyarország erre megfelelő lokáció lehet.

A munkaerőhiány és az alacsony hozzáadott-értékű szektorokra építő beruházáspolitika ellentmondását a kormány további ázsiai vendégmunkásokkal oldaná fel. A másik koreai gumigyártó, a Hankook dunaújvárosi gyárában már a Covid előtt is százas nagyságrendben dolgoztak ukrán és mongol vendégmunkások.

Ellentmondások: a gumiiparral szemben környezetvédelmi aggályok merülnek fel, a magyar kormány stratégiai partnerének számító Hankook pedig a dolgozói érdekképviselet működésének elszabotálásáról hírhedt.

A balesetek is rendszeresek a gumigyárakban, a Magyar Gumiipari Szövetség szerint évente sok száz baleset történik a gumi- és műanyaggyártásban.

