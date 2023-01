Trükkös áremelés miatt a Rama, a Pringles, a Leerdammer és a Haribo gyártóját is szégyenpadra ültették

A kép illusztráció. Fotó: AFP/Europress

A pénzromlás az emelkedő árak mellett csökkenő kiszerelések formájában is megmutatkozhat, méghozzá a fogyasztók számára valamivel kevésbé észrevehető módon. A Spiegel közölt most egy összeállítást olyan termékekről, amelyek gyártói az úgynevezett zsugorinfláció ezen tulajdonságát igyekeztek kihasználni tavaly az árak emelése mellett, és mellesleg Magyarországon is jól ismertek. (Bár idehaza nem feltétlenül az alább látható kiszerelésben forgalmazzák ezeket a termékeket.)

Az öt árut egy hamburgi fogyasztóvédelmi szervezet válogatta össze, hogy szavazásra bocsássa, melyik legyen az év leginkább megtévesztő csomagolású terméke.

Unsere 5 Kandidaten für die Wahl zur #Mogelpackung des Jahres 2022: #Rama« von Upfield, #Leerdammer« von Lactalis, #Pringles« von Kellogg, #Calgon« von Reckitt Benckiser und die #Goldbären« von Haribo. Die Abstimmung läuft bis zum 22. Januar, 18 Uhr ➡️ https://t.co/TMbzG2WdVO pic.twitter.com/Rd7ee1vcKF — Verbraucherzentrale Hamburg (@vzhamburg) January 5, 2023

A listán szereplő termékek közül rendhagyó módon drágult például a Rama, a német vásárlók ugyanis lényegében változatlan árakat láthattak a cédulákon, a margarint azonban 500 helyett 400 grammos tégelyekben lehetett megvásárolni tavaly. A termék ára így negyedével emelkedett 2022-ben, amit a nyersanyagok és a beszállítók munkájának drámai drágulásával magyarázott a gyártó.

A tavaly századik születésnapját ünneplő Haribo is hasonlóképp emelt az árakon: a korábban megszokott 200 helyett már csak 175 grammonként csomagolja a gyár a gumicukorkát, így még ha egy-egy zacskó megvásárlásért nem is kell feltétlenül többet fizetni, a termék ára mégis 14 százalékkal nő. A változást a gyártó az előállítás növekvő költségeivel magyarázta, mivel az összetevőktől kezdve a csomagolóanyagon keresztül az energiáig mindenféle szükséges kellékért kénytelen többet fizetni.

A Calgon gyártója a szer javasolt adagolásán változtatott. A vízlágyítót előállító Reckitt Benckiser szerint a változásra egy uniós szabálynak való megfelelés miatt volt szükség, mindenesetre amennyiben a fogyasztók az új ajánlás szerinti emelt mennyiséget töltik a mosógépbe, akkor a költségeik 42 százalékkal emelkednek a Spiegel által idézett számítások szerint.

A Pringles jellegzetes dobozaiban 200 helyett már csak 185 gramm chips található, ráadásul a termék ára is nőtt. A kiszerelés változását a gyártó is elismerte, igaz, azt az átalakuló értékesítői és fogyasztói igényekkel indokolta. A német lap számítása szerint összességében a chips egységára 25 százalékkal emelkedett.

A Leerdammer sajt esetében a korábban megszokott 160 grammos csomagonkénti adag 140 grammra csökkent, miközben a legtöbb kiskereskedő a termék árát is növelte. Így a német vásárlók összességében a termék 43 százalékos drágulását tapasztalták, aminek okaként a gyártó a tej árának Európa-szerte általános növekedését említette.

A hamburgi fogyasztóvédő szervezet nemcsak a gyártókat, hanem a kereskedőket és a kormányt is felelőssé teszi a vásárlókat megtévesztő gyakorlat alkalmazásáért. Megfelelő szabályozással ugyanis mindennek elejét lehetne vehetni, ahogy az például Brazíliában is történik: a dél-amerikai országban a kiszerelések változását legalább fél évig kénytelenek világosan jelezni a gyártók a csomagolásokon.

