Egyre kisebb gond az alkatrészhiány, de az autóipar még mindig küzd Németországban

Munka a BMW berlini motorgyárában. Fotó: AFP/Europress

Az ellátási láncok koronavírus-járvánnyal kezdődő zavarai hatalmas károkat okoztak korábban a német gazdaságnak, 2021 elejétől 2022 közepéig 64 milliárd euró értékű árut nem tudtak legyártani a német cégek. Jó hír tehát, hogy ez egyre kevésbé probléma, a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet adatai szerint tavaly decemberben már harmadik hónapja javult a beszállítói helyzet a német gazdaságban – írja a Tagesschau.

Az év utolsó hónapjában még mindig a megkérdezett cégek kicsit több mint fele (50,7 százaléka) panaszkodott arra, hogy nehézkesen tudja csak beszerezni a termeléséhez szükséges anyagokat és részegységeket, de novemberben ez az arány még 59,3 százalék volt. Igaz, az autó- és gépiparban még nem ennyire jó a helyzet, ott még mindig a cégek háromnegyede számolt be problémákról az ellátási láncában, míg az elektronikai ágazatban 63 százalék. A papíriparban viszont már szinte senki sem panaszkodik.

Az exportra dolgozó vállalatok abban reménykednek, hogy végre képesek lesznek ledolgozni azokat az elmaradásokat, amelyek az utóbbi hónapokban – vagy akár években – halmozódtak fel a rendelésállományukban. Ha ez sikerül, az a német gazdaságot is megtámaszthatja a recessziós félelmek közepette, és a szoros gazdasági kapcsolatok miatt a magyar gazdaságot is segítheti, főleg akkor, ha az autóiparban is rendeződne a helyzet.

Kockázatok azért így is maradtak, egyelőre nehéz felmérni például, hogy a korlátozások feloldása után hatalmas erővel elinduló kínai koronavírus-hullám mennyire állítja fejre ismét az ellátási láncokat. Már nem könnyű felidézni, de mielőtt letarolta az országot a koronavírus, 2020 március elején az tűnt a legnagyobb problémának a magyar ipar számára, hogy nem jut hozzá a kínai szállításokhoz. Ez most egy időre ismét fenyeget, bár egyelőre a legtöbben abban bíznak, hogy a kínai holdújév után, február elejétől már nagyobb problémák nélkül termelhetnek a kínai gyárak.

