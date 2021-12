Autómegosztásra váltanának a munkavállalók, amit adómentesen támogathatnak a cégek cafeteriakeretből

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A koronavírus hatására jelentősen átalakultak a munkavégzési szokásaink. Korábban a távmunkában dolgozók aránya alig két százalékot tett ki, mára a KSH adataiból az olvasható ki, hogy minden tizenegyedik magyar felnőtt legalább alkalmanként otthonról dolgozik.

Az otthoni munkavégzés a többség esetében azonban nem állandó, hanem heti néhány alkalommal továbbra is bejárnak a munkahelyükre. A vállalatok megítélése szerint hasznos és hatékony az otthoni és irodai munkát vegyítő hibrid megoldás – ezt a G7 hazai vállalkozásokat megkérdező korábbi felmérése is megmutatta. Az otthoni munkavégzés azonban nem egyenletesen terjedt el: főként a fővárosban és térségében jellemző. Budapesten minden ötödik munkavállaló dolgozott otthonról – főleg esetükben alakultak át a mobilitási szokások.

Az informatikai, pénzügyi és biztosítási, valamint a tudományos területen működő cégeknél már 2020-ban is a munkavállalók több mint harmada dolgozott otthonról is, de a nagyvállalatoknál is sokkal inkább jellemző a távoli és hibrid munkavégzés. A KSH adataiból az is kiolvasható, hogy minél nagyobb egy cég, annál jellemzőbb az otthoni munka, az 50 fő feletti vállalatoknál 2020-ban már a munkavállalók 11 százaléka dolgozott így.

Nem csak ritkábban, máshogy járunk munkába

A vállalatoknak sok új kihívást jelentett az otthoni munkavégzés a motivációban, az új munkatársak integrációjában vagy éppen az irodaterületek átalakításában. Kevés szó esik azonban arról, hogy a hibrid és távoli munkavégzés előretörése átalakítja a mobilitási szokásokat és elvárásokat is.

A több otthoni munka kevesebb és ritkább munkába járást jelent. De teljesen átalakult a vállalati értékesítés, a szerződések aláírása, a tárgyalások szervezése is. Így a vállalati autó sok esetben a ház előtt parkol akár napokon át. A korábban könnyen elérhető kulcsos autóért sem lehet csak úgy lemenni a garázsba, hanem ez bonyolult szervezést igényel az otthonról is dolgozó munkatársaktól.

A hibrid munkaszervezésben a legrugalmasabb mobilitási megoldást az autómegosztás biztosíthatja. A fővárosban közel 400 autóval működő SHARE NOW júliusban indított új szolgáltatásával már házhoz vagy irodához lehet rendelni az autót 72 órával a tervezett út előtt. Így a kulcsos autónál jóval egyszerűbben és hatékonyabban lehet egy-egy céges útra járművet biztosítani.

A vállalatok számára az is fontos szempont lehet, hogy a SHARE NOW rendelkezik a legkiterjedtebb szolgáltatási területtel, és emellett a vállalati ügyfeleknek külön szolgáltatási csomagokat dolgoztak ki.

Magyarországon elsőként akár egy hónapos bérletet is lehetővé tett a SHARE NOW. A cég benzines autói napos csomagokban 1-től már egészen 30 napig bérelhetők. Külön kaució fizetésére sincs szükség: a meghatározott számú kilométert tartalmazó csomagokban benne van a budapesti parkolási díj, a benzinköltség, az országos autópályamatrica és a 100 ezer forintban maximált casco-önrész is.

Nem csak a vállalati ügyintézésben lehet érdemes az autómegosztást használni: a cafeteria keretében a vállalatok személyijövedelemadó-mentesen, tehát egyszeres szorzóval tudják a kollégáiknak nyújtani a rugalmasan használható carsharinget. Ezzel a munkatársak maguk dönthetik el, hogy munkába járásra, szórakozásra, bevásárlásra vagy bármi másra veszik igénybe a megosztás alapú autózást.

Az autómegosztás a legnépszerűbb juttatás

A SHARE NOW és a HR Fest szeptemberben egy online felmérést készített a vállalati mobilitás juttatásokról. A kérdőívet 144 vállalat töltötte ki, amelyek együttesen 55 ezer főt foglalkoztatnak – ez az összesen 2,5 millió magyarországi vállalati foglalkoztatott 2 százalékát teszi ki.

A messze legnépszerűbb vállalati mobilitási juttatás az autómegosztás, amivel a megkérdezettek 95 százaléka volt elégedett.

Második helyen a kerékpárhasználat támogatása (71 százalék) áll, amit szinte holtversenyben a magán célra is használható cégautó (64 százalék) és a közösségi közlekedés támogatása (63 százalék) követett.

A vállalatok több mint fele támogatta a közösségi közlekedés és a saját gépjármű használatát (58, illetve 55 százalék), céges autókat is 54 százaléknál biztosítottak egyes munkatársaknak.

A megosztás alapú mobilitási szolgáltatások gyorsan jelentős szerepet kaptak: az autómegosztást a felmérés kitöltői között már minden negyedik cégnél használják (27 százalék), ami már csak hét százalékponttal marad el a taxitól. Rövidtávú autóbérletet a cégek 20 százaléka vett igénybe.

Munkán kívül is szeretik az autómegosztást

A cégek túlnyomó többségnél működik cafeteriarendszer, amelynek átlagos összege idén 339 ezer forint. A mobilitással kapcsolatban messze a legtöbb esetben a helyi közösségi közlekedés bérlete érhető el. De ha valaki cafeteria keretében vásárol Budapesten havi bérletet, akkor 9500 forint helyett 10500-at kell fizetni, ami erősen rontja a juttatás népszerűségét.

Ehhez képest az autómegosztást egyszeres szorzóval, szja-mentesen tudják a vállalatok dolgozói igénybe venni, aminek szerepe lehet abban, hogy ahol bevezették a juttatást, kiemelten elégedettek vele a használói.

A SHARE NOW és a HR Fest felméréséből az is kiderült, hogy a mobilitással kapcsolatban csak a cégek 15 százaléka végzett felmérést a munkatársak között az elmúlt évben, ezért sokan nem is tudták igazán helyesen felmérni még, hogy a hibrid munkavégzésre átállás hogyan alakította át a munkába járási és így a juttatásokkal kapcsolatos igényeket.

Nem könnyű a HR-esek helyzete sem, hiszen az említett felmérésben résztvevők 27 százaléka szerint csökkenni fog a hibrid munkavégzés miatt a munkahelyi mobilitás fontossága, 45 százalék szerint viszont növekedni fog. De hogyan lehetséges, hogy ennyire eltérőek a vélemények?

Ha csak heti néhány napon kell az irodában személyesen is megjelenni, akkor kevésbé lesz fontos a munkába járásra fordított idő. Ez jó a munkavállalóknak és a munkáltatóknak is: heti egy-két nap egy távolabb lévő munkahelyre is szívesebben megy el egy olyan rátermett szakember dolgozni, aki ezt nem tudná mindennap vállalni. Ha ehhez rugalmas mobilitási segítséget is kap, az még egy ok lehet a munkalehetőség elfogadása mellett.

A munkába járási támogatások azonban nem készültek fel az új rugalmassági elvárásokra: Magyarországon a munkáltatókat törvény kötelezi arra, hogy a havi helyközi bérletek árának 86 százalékát megtérítsék munkavállalóiknak. Ezen felül is egyre többen adnak már mobilitási juttatást, vannak, akik a teljes bérlet árát fizetik, mások az autós bejárást támogatják.

A legtöbb munkába járási támogatás azonban igen rugalmatlan, a hónap minden napján ugyanahhoz a közlekedési módhoz kötöttek az emberek, így ha munka után ügyet kell intézni, a munkavállaló elmenne bevásárolni, vagy éppen a szokásoshoz képest máshol, máskor ér véget a munkanap, akkor az autómegosztási juttatás egy hasznos rugalmas kiegészítő lehet.

A munkavállalók jelentős része ugyanazon településen él és dolgozik, mint a munkavégzés helye, számukra nincsen kötelező munkába járási támogatás, de a cafeteriarendszer keretében a vállalatok számára az autómegosztás lehetőséget teremt a mobilitás támogatására. A helyi közösségi közlekedés használata fajlagosan jóval drágább, ha csak ritkán kell igénybe venni. Ilyen esetekben – különösen, ha hirtelen kell a munkahelyre bemenni – hatékonyabb lehet az autómegosztás használata.

A közösségi mobilitás támogatása azért is fontos lehet a cégeknek, mert ez különösen alkalmas lehet a fiatalabb generációk megszólítására, akik számára már sokkal természetesebbek ezek a szolgáltatások. Akik már a mindennapjaikban megkedvelték ezeket a megoldásokat, azok a munkahelyi környezetben sem szeretnének lemondani róla, így toborzási szempontból is szerepe lehet, hogy elérhető-e ilyen megoldás a vállalatnál.

A cikk megjelenését a SHARE NOW Magyarország támogatta.

