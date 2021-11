A takarítócég, amely egy év alatt közel 480 milliárd forintnyi állami megrendelést kapott

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Nem lenne meglepő, ha a B+N Referencia Zrt-nél valahol el lenne téve emlékbe egy kinyomtatott példány a Közbeszerzési Értesítő tavalyi 223-as lapszámából. A szinte napra pontosan egy éve, 2020 november 17-én megjelent értesítőben ugyanis két olyan tender eredménye is szerepelt, amelyeket az eredetileg takarítással foglalkozó cég húzott be. Ekkor már nem számított újdonságnak, hogy a kormányközeli vállalat tarol a közbeszerzéseken, az a bizonyos lapszám mégis szintlépés volt. A két megbízás összértéke ugyanis a 118 milliárd forintot közelítette. Ennyi állami megrendelést az előző négy évben összesen nem kapott a társaság.

Egy év alatt közel 500 milliárd

A két hatalmas tender azonban így is csak a nagy menetelés kezdete volt. Azóta a B+N további több mint egy tucat közbeszerzést nyert el, köztük egy 300 milliárdosat is.

Az elmúlt 12 hónapban így összesen közel 480 milliárd forintnyi állami megbízást kapott.

Ez NER mértékkel nézve is hatalmas összeg, még akkor is, ha a megállapodások egy része egy évnél hosszabb időre szól. Csak összehasonlításképpen: a kormány házi autópályaépítője, a Szíjjártó Pétert jachtoztató Szíjj László tulajdonában lévő Duna Aszfalt ugyanebben az időszakban önállóan 104 milliárdig jutott, és még a más cégekkel közösen elnyert gigaberuházásokkal sem tudta hozni a B+N szintjét.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMiközben Szijjártó a jachtján ült, a cége napi 70 milliót kaszáltA járvány sem vetette vissza a kormány kedvenc autópálya-építő cégének teljesítményét: a Duna Aszfalt 2020-ban is megdöntötte a magyar építőipar minden korábbi rekordját.

A felfutás annak fényében is érdekes, hogy a B+N tényleg nem új motoros a NER-ben. A vállalatot, illetve jogelődjét a B+N Kft-t még 1998-ban alapították, és több mint egy évtizedig egy galgahévízi család kezében volt. 2009-ben azonban gazdát cserélt a cég. Ekkor jelent meg a tulajdonosok között a jelenlegi egyedüli részvényes Kis-Szölgyémi Ferenc, illetve üzlettársaként a nagyon erős kormányzati kötődésekkel rendelkező Tombor András. Tomborról akkor derült ki végérvényesen, hogy a Fidesz legbelső köreihez van bekötve, amikor a kormánypárt kommunikációját irányító Habony Árpád NAV-vizsgálatakor részben a tőle kapott 20 millió forintos kölcsönnel magyarázta életvitelét.

Tombor egyébként nem maradt sokáig a cégben, két évvel később

Kis-Szölgyémi már Simicska Lajos üzleti körével birtokolta közösen a vállalatot.

Nagyjából ekkor kezdődött meg a cég felfutása is, aminek évi több százmilliós hasznát egészen 2015-ig élvezhették Simicskáék. Orbán Viktor és az egykori Fidesz pénztárnok Simicska összebalhézása után azonban a teljes vállalat Kis-Szölgyémihez került.

A bővülés ezt követően sem lassult. A B+N Referencia Zrt. 2010 és 2020 között árbevételét több mint negyvenszeresére, adózott nyereségét pedig százszorosára növelte. Az így elért 67 milliárdos forgalom azonban biztosan még mindig nem a csúcs, sőt lényegében elenyészőnek tűnik az elmúlt egy évben elnyert 480 milliárdnyi állami megrendeléshez képest.

A B+N egyébként épp a napokban számolt be róla, hogy egy közelmúltban készített felmérés szerint a társaság Európában a tizenharmadik, a közvetlen térségünkben pedig a második legnagyobb árbevételű létesítménygazdálkodó.

Nem csak takarítanak

A B+N ugyanis már jó ideje így, és nem takarítócégként határozza meg magát. Ez persze nem jelenti azt, hogy az eredeti profil ne lenne meghatározó továbbra is a vállalat életében. A már emlegetett tavalyi megbízások közül a kisebbik is ilyen munka volt: a MÁV-Start személyszállító vasúti járműveinek tisztítását bízták rájuk. Méghozzá ha minden jól megy, három évre – ahogy még tavalyi cikkünkben bemutattuk – elég elszállt árakon, összesen 18 milliárdért.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElszállt árakon takarítja egy kormányközeli cég a MÁV vonataitA MÁV-nak majdnem ötször annyit kell fizetni a WC-papírért, mint négy éve, a WC-tartályok ürítése és a kártevőirtás pedig közel duplájára drágult 2016 óta.

Szintén kifejezetten takarítási feladat az eddigi legnagyobb állami megbízásuk: 300 milliárd forintos, négy éves keretszerződés alapján takarítanak és fertőtlenítenek az ország 93 kórházának 372 telephelyén, több mint 3,5 millió négyzetméteren.

Sok szerződésük azonban túlmutat a sima takarításon. Több mint száz állami ingatlanban végeznek például felújítási, javítási és karbantartási munkákat, valamint kártevőirtást, de nyújtanak kertészeti és parkfenntartási szolgáltatásokat is állami intézményeknek, összesen közel 160 milliárdért*Az előző 12 hónapban a legnagyobb megbízásokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól (KEF) kapták a 300 milliárdos kórházi, illetve az együttesen közel 160 milliárdos központi ingatlanos szerződések is ilyenek voltak.. Emellett a Fradinál sem csak takarítást, hanem lényegében teljes üzemeltetést vállaltak a népligeti sportpályákon 3,6 milliárdért.

A társaságnál lapunk kérdésére azt írták, hogy a takarítás és az üzemeltetés bevételi megoszlása nagyjából 50-50 százalék. A cég ugyanakkor láthatóan a komplexebb szolgáltatások irányába igyekszik elmozdulni. Az idén felvásárolták a világ egyik legnagyobb létesítményüzemeltetője, az ISS csoport magyar, cseh, szlovák, román és szlovén érdekeltségeit, és épp most olvasztották be a B+N-be Kis-Szölgyémi egy másik építményüzemeltetéssel foglalkozó vállalatát.

Rengeteg állami megbízás

Bár utóbbi igazából csak egy technikai lépésnek tűnik, a tranzakció miatt le kellett adni bizonyos iratokat, és ezekből elég sok minden kiderül arról, hogy kiknek is dolgozik a B+N. A cég vevőállománya alapján elég egyértelmű, hogy az elmúlt egy év 480 milliárdnyi megbízásán túl is rengeteg állami megrendelésük van. A 2020 végi adatok alapján dolgoztak

az Alkotmányvédelmi Hivatalnak,

az Antenna Hungáriának,

a 12. kerületi önkormányzat több szervezetének,

a Budapesti és az Országos Rendőr-főkapitányságnak,

a Magyar Közútnak,

a Postának,

az MVM-csoport különböző cégeinek,

a NAV-nak,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak,

a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nek,

a Volánbusznak,

a Szépművészeti Múzeumnak,

a minisztériumi felügyelet alatt álló Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft-nek,

sőt még a fővárosi vagyonkezelőnek is.

Emellett volt egy 116 millió forintos követelésük a 2017-es vizes vb-t szervező vállalattal szemben is, amit viszont az azóta megszűnt cég valószínűleg nem fizetett ki.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkIsmerőseinek és saját érdekeltségeinek játszott át közpénzt az úszó vb-s cég körözött vezetőjeA Bp2017 kiperelt szerződéslistája betekintést enged abba, hogy az adófizetői pénzek hogyan gazdagítanak egy állami vezetőt és környezetét.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHétezer forint volt hárommilliárdos tartozásra a legkínosabb állami cég számlájánA vizes vb szervezője annyit késett a beszámoló elkészítésével, hogy mire leadta, már az az eljárás is megszűnt, amit elvileg erre alapoztak.

A dokumentumokból azonban az is kiderül, hogy a B+N egyáltalán nem kizárólag állami megrendelésekből él. A partnerei között szép számmal akadnak NER-cégek, hazai nagyvállalatok és multik leánycégei is. Dolgoztak például a Richter Gedeonnak, az Egisnek, a GYSEV-nek, az elektronikai termékeket gyártó Jabil Circuit-nak, illetve a Molnak, és az OTP-csoport több vállalatának. Utóbbi cégek vezetői saját érdekeltségeiknél is foglalkoztatták őket, a vevők között ugyanis feltűnt például a Csányi Sándor tulajdonában lévő Sole-Mizo és az a Dunakeszi Járműjavító Kft. is, amelynek tavalyi tulajdonosváltása kapcsán többször előkerült Hernádi Zsolt Mol vezér neve.

Sosem találkozott Rogánnal

Utóbbi vállalat már teljesen egyértelműen NER-cég, hiszen egyik tulajdonosa közvetve Szalay-Bobrovniczky Kristóf, egykori londoni magyar nagykövet, Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadó korábbi üzlettársa, és nem mellesleg Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje. Nem járműjavító az egyetlen erősen kormányközeli vevője a B+N-nek: a társaság dolgozott a Mészáros-közeli Budapest Banknak és a szintén a felcsúti milliárdos tulajdonában lévő Publimont Kft-nek is.

A B+N tehát elég jól be van kötve a NER-be.

A rengeteg állami és több kormányközeli megbízás mellett ezt erősíti az is, hogy az Airport Service Budapest Zrt. nevű vállalatot az ország talán két legfontosabb biztonsági cégével, a Civil Zrt-vel, és a Valton-Sec Zrt-vel közösen birtokolják. A Civil Zrt. egy időben Pintér Sándor belügyminiszter cége volt, vezetője pedig most is Pintér egyik korábbi államtitkára, míg a Valton Varga Lajos és Bessenyei István cége, ők külön-külön szoros kapcsolatban vannak a kormányzat legfontosabb szereplőivel. Vargáról például az index korábban azt írta, hogy állítólag bármikor bárkit felhívhat az Orbán, Lázár, Rogán hármasból.

A B+N szempontjából közülük valószínűleg Rogán Antal a legfontosabb.

A cég kapcsán ugyanis jellemzően a Habony-Rogán vonal jön elő, mint kormányzati kapcsolódási pont,

elsősorban Kis-Szölgyémi Ferenc és Tombor András közös üzleti múltja miatt. Ezt a kötődést erősítheti a Dunakeszi Járműjavító Kft-vel való kapcsolat is. Kis-Szölgyémi ugyanakkor a Telexnek korábban azt nyilatkozta, hogy bár Tombor Andrással három évig együtt dolgozott a Multireklámban, de már nincsenek jóban, 5 éve nem beszéltek, Rogán Antallal pedig még sohasem találkozott.

A vállalattól azt is megkérdeztük, hogy minek köszönhetik a rengeteg állami megrendelést, de erre érdemben nem kaptunk választ. Mindössze annyit reagáltak, hogy „az állami megrendelések mellett a B+N szolgáltatási tevékenységében tradicionálisan erős a vállalati szektor”. Az általunk is említett partnerek mellett a Telenort, a Sanofit, és az Unilevert is megnevezték.

Szerintük egyébként az állami és magánbevételek aránya 41-59 százalék a társaságnál.

Azt azonban nem kívánták elárulni, hogy ez a bevétel 2021-ben összesen mennyi lehet majd.

